В Москве прошел международный конгресс нейрохирургов

В столице прошел VII международный конгресс "Рунейро 2018 - мультидисциплинарный подход". В нем приняли участие российские и зарубежные специалисты в области организации здравоохранения, нейрохирургии, неврологии, нейроанестезиологии и нейрореаниматологии.

Организаторами конгресса стали Министерство здравоохранения РФ, Департамент здравоохранения Москвы, Ассоциация нейрохирургов России, Межрегиональная общественная организация "Объединение нейроанестезиологов и нейрореаниматологов" Международный медицинский кластер.

Участники конгресса большое внимание уделили изучению практического опыта московских специалистов в диагностике и лечении различных неврологических заболеваний, включая методы лечения и профилактики инсульта, черепно-мозговой и сочетанной травм, нейроонкологии. С интересом познакомились и с информацией об особенностях организации работы инсультной сети, обсуждали вопросы пациенториентированности, стратегий управления медицинскими организациями, юридических аспектов медицинской деятельности.

По словам руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипуна это весьма показательно, что столица в очередной раз принимала участников и гостей международного конгресса "Рунейро 2018":

- Именно Москва впервые в России предложила идею создания региональных сосудистых центров в России, на базе которых сегодня функционируют инфарктная и инсультная сети. По инициативе московских врачей началась организация специализированных отделений реанимации и интенсивной терапии для нейрохирургических больных в стране. Нам есть чем гордиться, и есть, о чем рассказать. Опыт столичных нейрохирургов, неврологов, реаниматологов заслуженно вызывает большой интерес у наших коллег как из других регионов, так и из зарубежных стран.

В конгрессе высказались более 800 участников, представивших около 80 докладов и презентаций.