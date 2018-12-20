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20.12.2018 05:44
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Харбине пройдет снежный карнавал

Харбинский массовый снежный карнавал на реке Сунгари откроется в первый день 2019 года.
Фото: partnery.cn Фото: partnery.cn
Фото: partnery.cn

Лодка с драконом на льду, судно на воздушной подушке на снегу, световое 3D-шоу, 2019 снеговиков интернет-знаменитостей уже стоят на набережной реки.

Фото: partnery.cn
На реке Сунгари собирают лед для скульптур

По информации администрации района Даоли города Харбина, нынешней зимой события карнавала развернутся на обширной 20-километровой территории вдоль берега Сунгари.

В предстоящих зимних снежных развлечениях горожане и туристы смогут ощутить уникальное очарование ледяного города.

Культура Арт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян
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