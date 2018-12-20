В Харбине пройдет снежный карнавал

Харбинский массовый снежный карнавал на реке Сунгари откроется в первый день 2019 года.
Лодка с драконом на льду, судно на воздушной подушке на снегу, световое 3D-шоу, 2019 снеговиков интернет-знаменитостей уже стоят на набережной реки.
По информации администрации района Даоли города Харбина, нынешней зимой события карнавала развернутся на обширной 20-километровой территории вдоль берега Сунгари.
В предстоящих зимних снежных развлечениях горожане и туристы смогут ощутить уникальное очарование ледяного города.