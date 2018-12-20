Обновленный ракетоносец Ту-22М3М поднимут в небо в декабре

Первый полет глубоко модернизированного дальнего ракетоносца Ту-22М3М состоится в конце декабря. Самолет получил новую систему управления двигателями, цифровую электронику и возможность применять любое оружие - в том числе гиперзвуковые "Кинжалы".

- Самолет уже практически готов к полету. До конца года будет сделан первый вылет. Мы довольны результатом, - рассказал ТАСС заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко во время визита на Казанский авиазавод, где собрали ракетоносец. Замминистра продемонстрировали работу двигателей на разных режимах, экипаж доложил об успешном цикле предварительных испытаний.

Эффект от появления в войсках Ту-22М3М сопоставим с возобновлением производства Ту-160, считают специалисты. Ракетоносец оснастили современной цифровой электроникой: частью позаимствованной с Ту-160, ﻿частью новейшей. Обновлены прицельно-навигационный комплекс и аппаратура связи, кабина стала "стеклянной" - информация выводится на многофункциональные дисплеи. Экипаж сократился с четырех до двух человек, появились система дозаправки в воздухе и мощные ﻿средства радиоэлектронной борьбы﻿. Самолет ﻿получил возможность использовать весь современный арсенал авиационного оружия: корректируемые бомбы, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы".

После завершения испытаний Минобороны намерено модернизировать до уровня Ту-22М3М ﻿весь парк строевых ракетоносцев. Обновлением самолета займутся в Казани.