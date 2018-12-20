Пермские гаишники спасли девятилетнюю девочку на трассе

В Карагайском районе Пермского края наряд ДПС подобрал на трассе девятилетнюю школьницу, шедшую из школы домой, до которого было около 10 километров. Об этом сообщили в краевом ГУМВД.

Инспекторы ГИБДД Сергей Трубинов и Юрий Сайфулин во время патрулирования заметили маленькую девочку на окраине дороги. Она шла и плакала. На улице было уже темно, а ребенок был один, и потому полицейские немедленно подъехали к ней.

Успокоившись, девочка сказала, что она идет домой. Но оказалось, что ей предстоит идти около десяти километров. Полицейские спросили у нее, почему она не поехала на школьном автобусе. Девочка пояснила, что она задержалась в школе, и автобус уехал без нее.

Инспектора ГИБДД довезли девочку домой и передали на руки испуганной матери, которая уже волновалась, так как дочка не приехала вовремя из школы.