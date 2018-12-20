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20.12.2018 13:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В пермской школе мальчик получил двойку за цвет рубашки

Текст: Алексей Трапезников

В департамент образования города Перми поступило обращение от родителей ученика одной из пермских школ. Заявитель утверждают, что их сын подвергся дискриминации со стороны учителя ритмики - низкая оценка была поставлена по причине того, что ученик пришел на урок не в белой, а в голубой рубашке.

Фото: depositphotos.com
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Как пояснили "РГ" в департаменте образования администрации города Перми, в настоящее время жалоба родителей мальчика находится на рассмотрении.

"Цвет рубашки не должен становиться причиной для каких-либо санкций в отношении ребенка. В подобных ситуациях родителям необходимо обратиться в конфликтные комиссии образовательных учреждений или непосредственно в департамент образования", рассказали в департаменте.

Напомним, ранее администрация Перми выпустила методические рекомендации для школ, в которых отмечается, что некоторые формулировки в требованиях к внешнему виду учащихся могут носить лишь рекомендательный характер. Так, например, школа больше не может обязать ученика сохранять определенный цвет или длину волос.

Общество Образование Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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