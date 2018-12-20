В пермской школе мальчик получил двойку за цвет рубашки

В департамент образования города Перми поступило обращение от родителей ученика одной из пермских школ. Заявитель утверждают, что их сын подвергся дискриминации со стороны учителя ритмики - низкая оценка была поставлена по причине того, что ученик пришел на урок не в белой, а в голубой рубашке.

Как пояснили "РГ" в департаменте образования администрации города Перми, в настоящее время жалоба родителей мальчика находится на рассмотрении.

"Цвет рубашки не должен становиться причиной для каких-либо санкций в отношении ребенка. В подобных ситуациях родителям необходимо обратиться в конфликтные комиссии образовательных учреждений или непосредственно в департамент образования", рассказали в департаменте.

Напомним, ранее администрация Перми выпустила методические рекомендации для школ, в которых отмечается, что некоторые формулировки в требованиях к внешнему виду учащихся могут носить лишь рекомендательный характер. Так, например, школа больше не может обязать ученика сохранять определенный цвет или длину волос.