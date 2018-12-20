Автор книги знает не понаслышке, о чем рассуждает, ведь он с нуля выстроил в свое время холдинговую компанию "Тулпар", признанную сегодня национально значимым предприятием страны. Это интервью и аналитические материалы, доклады и выступления, озвученные на международных и межрегиональных конференциях, посвященных актуальным вопросам торговой сферы экономики России. Но самое главное - в книге "Выбирая свой путь" читатель найдет не только экспертную оценку состояния сектора розничной и оптовой торговли, но и пути решения злободневных для малого бизнеса вопросов.

Мы встретились с вице-президентом Союза рынков России, президентом Союза торговых предприятий РТ кандидатом экономических наук Наилем Сулеймановым, возглавляющим ЗАО "Холдинговая компания "Тулпар", и задали ему несколько вопросов, которые невольно возникают после того, как закрыта последняя страница сборника.

Наиль Наруллинович, так как же выбрать свой путь в бизнесе? Рецептов конкретных вы не даете. Скорее, возникнет опасение: а стоит ли тянуть лямку предпринимателя?

Наиль Сулейманов: Риск приходит от незнания того, что ты делаешь. Самая большая ошибка в том, что начинающий предприниматель быстро сдается. Но, чтобы получить желаемый результат, нужно работать и работать. Только чередой ошибок накапливается опыт. Еще знаменитая Эсте Лаудер сказала, что "величайшим из всех мифов является тот, который обещает волшебную формулу мгновенного успеха". Мы живем в мире, который постоянно меняется, а в бизнесе способность к изменениям и есть гарантия выживания. Убежден, что в основе всех действий должен быть здравый смысл. Другое дело, что ряд законов, на базе которых мы должны строить свою деятельность, нередко, как показывает жизнь, лишены этого самого здравого смысла. Но лишены потому, что принимались поспешно, подчас кулуарно, без учета мнения профессионального сообщества.

Вы о скандальном Федеральном законе 271-ФЗ "О розничных рынках…", об отмене которого сейчас говорят в Министерстве промышленности и торговли РФ? В вашей книге вы критически высказываетесь об этом законе, предупреждая о предстоящих тяжелых последствиях.

Наиль Сулейманов: И о нем в частности. Закон приняли под самый занавес 2006 года - 30 декабря, весьма поспешно. Собственно, это был приговор традиционной торговле в угоду сетевым компаниям. Сейчас об этом открыто говорят на всех уровнях. Наши многочисленные обращения в самые разные инстанции, вплоть до президента России, смогли только оттянуть его разрушительное действие. Мало какой закон подвергался стольким поправкам - около четырех десятков за эти годы. Однако темпы ежемесячного сокращения розничной торговли до сих пор остаются одним из самых тревожных показателей для российской экономики, а развитие предприятий традиционной торговли в РФ становится еще более рискованным. Об этом мы с болью говорили на наших конференциях, которые были организованы с Союзом рынков России еще в 2010 году, предупреждая власти о предстоящих проблемах.

Признаться, листая вашу книгу, не перестаю удивляться, насколько вы предвидели многое из того, что сейчас происходит в сфере торговли, будь то последствия рыночного закона, вступление в ВТО, увеличение суммы страховых взносов, необходимость системы продовольственного интегрированного рынка и многое другое.

Наиль Сулейманов: Я, быть может, повторюсь, но скажу снова: вся проблема в том, что, принимая законы, нельзя игнорировать мнение профессионального сообщества. В роли экспертов должны выступать не вчерашние выпускники вузов, а люди, отдавшие той или иной сфере многие годы своей деятельности, практики, имеющие стаж работы в десятки лет.

Та же продовольственная безопасность государства касается каждого из нас, в первую очередь как жителя этой страны, который каждый день делает покупки. А вот что попадает на наш стол? Почему этот вопрос остается вне поля внимания тех структур, которые основополагают наше с вами качество жизни? Тема, конечно же, не новая. Но вечная.

Почему мы так легко и в общем-то быстро отдали в свое время в заморские руки огромный продовольственный рынок нашей необъятной страны? И погоду на этом поле до сих пор делают перекупщики, беззастенчиво взвинчивая цены и, по сути, так же беззастенчиво запуская руку в карман рядового россиянина. Простому крестьянину или рядовому фермеру на этот рынок не пробиться, его продукцию просто на корню закупают и перепродают, лишая тем самым агрария законного заработка, а покупателя - недорогой отечественной продукции, выращенной на родной земле.

Еще в 2012 году на проведенной нами межрегиональной конференции было сказано об опасности продовольственной и иной блокады нашей страны, когда мы останемся один на один с нерешенными проблемами - вот они, нынешние санкции. Говорили, что именно формирование собственной товаропроводящей инфраструктуры является важнейшим условием обеспечения продовольственной безопасности страны.

На дворе 2018 год, а многие планы по созданию логистических центров или только на бумаге, или снова внедряются без мнения практиков торговой сферы. Уйдут продовольственные сетевики, предварительно разорив наших производителей сельхозтоваров, с чем мы останемся? Мне вспомнился давний анекдот из моей студенческой жизни: "Ты почему опоздал на занятия? - Поздно вышел из дома… - А раньше нельзя было выйти?! - Уже поздно было раньше выходить…"

Признаться, хочется верить, что мы все-таки успеем исправить перекосы, которые допускаются в построении отношений бизнеса и власти в той точке, которая позволяет изменить ситуацию к лучшему. Да, немало таких вопросов, решение которых мы предлагали на наших конференциях и совещаниях как Союза торговых предприятий республики, так и Союза рынков России. Именно об этом говорят те публикации, которые собраны под одну обложку. Хочется верить, что наш опыт будет полезен коллегам и, надеюсь, власть предержащим.

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