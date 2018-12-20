В Уфе спасатели освободили из плена собаку

Благодаря неравнодушию уфимцев, в столице Башкирии спасли жизнь бездомной собаке.

Как сообщили в управлении гражданской защиты Уфы, днем 19 декабря в городской промзоне мужчина услышал, как скулит собака, пошел на звук и обнаружил замерзшее животное внутри глубокой металлической емкости. Сам четвероногий выбраться оттуда не мог и жалобно скулил. Сначала мужчина с коллегами попытались вытащить животное самостоятельно, но не получилось, и позвонили спасателям.

Сотрудник Поисково-спасательного отряда Уфы спустился в емкость с помощью лестницы, взял в руки собаку, которая вела себя спокойно, и поднялся с ней наверх. Затем животное отпустили.