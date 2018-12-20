Горняков СУЭК-Кузбасс наградили автомобилями

Семь горняков компании "СУЭК-Кузбасс" получили на новогоднем заседании клуба "Добычник" новые машины марки Volkswagen. А всего с начала 2018 года обладателями наградных автомобилей за высокие производственные достижения стали 25 шахтеров компании, в числе которых две женщины - работницы обогатительных фабрик.

Традиционно лучшие очистные коллективы по итогам года на заседании клуба награждены кубками, дипломами и премиями. Победителем производственного соревнования за второе полугодие среди очистных бригад стала бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина шахты им. В. Д. Ялевского. Второе место у бригады Александра Завьялова шахты "Полысаевская" и третье место у очистной бригады участка №5 шахты им. А. Д. Рубана.

Победителем Дней повышенной добычи, с вручением памятного знака за наибольшее число побед - двенадцать - стала бригада Олега Германа шахты имени С. М. Кирова. За выполнение повышенных обязательств сразу две бригады разреза "Заречный" были премированы денежными премиями. По традиции состоялось награждение орденом "За особый вклад в развитие "СУЭК-Кузбасс". Обладателями высшей награды компании стали бригадир шахты им. С. М. Кирова Олег Герман и начальник участка поверхностного бурения Управления дегазации и утилизации метана Виктор Плеханов.

Впервые на заседании 23-го клуба "Добычник" наиболее заслуженным работникам компании были вручены особые награды Высшего горного совета. Протоколом заседания Капитула при Ассоциации "Горнопромышленники России" за личный вклад в дело развития минерально-сырьевого комплекса России и производственно - экономической деятельности предприятий горной промышленности страны серебряным знаком "Горняк России" награждены: бригадир проходческой бригады шахты им. В. Д. Ялевского Александр Виноградов, бригадир проходческой бригады ШУ "Комсомолец" Сергей Подрезов и заместитель главного инженера по производству ШУ им. А. Д. Рубана Валерий Сальвассер.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 66 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс