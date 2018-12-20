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20.12.2018 14:24
Проект: В регионах

Транснефть - Западная Сибирь выполнила техническое перевооружение систем автоматизаций Барабинской ЛПДС

АО "Транснефть - Западная Сибирь" ввело в эксплуатацию автоматизированные системы управления технологическими процессами нефтеперекачивающей станции (НПС) Барабинской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС).
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Согласно проектным решениям было проведено техническое перевооружение систем автоматизации магистральной насосной станции, вспомогательной насосной, маслосистемы магистральных насосных агрегатов, систем пожаротушения, откачки утечек, узла пуска-приема средств очистки и диагностики, резервуарного парка, узла регулирования давления, технологических задвижек, фильтров-грязеуловителей.

Установлена микропроцессорная система автоматизации, построенная на современных программно-логических контроллерах с организацией контроля и управления технологическим оборудованием с автоматизированных рабочих мест на Барабинской ЛПДС и диспетчерской Омского районного нефтепроводного управления. Современная микропроцессорная система автоматизации позволяет обеспечить непрерывный контроль за технологическими параметрами транспортировки нефти и оперативно реагировать на изменение данных параметров.

Технологическое перевооружение системы автоматизации Барабинской ЛПДС выполнено без сокращения объемов транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу. В период плановых остановок проведены переключения со старой системы автоматизации на новую.

Цель технического перевооружения систем автоматизации Барабинской ЛПДС - обеспечение автоматизированной работы и контроля состояния оборудования в процессе транспортировки нефти. Современные микропроцессорные АСУТП обеспечивают высокий уровень контроля за параметрами основного и вспомогательного механо-технологического, энергетического оборудования производственных объектов предприятия, контроль и управление состояние запорной арматуры на линейной части магистральных нефтепроводов и магистральных нефтепродуктопроводов.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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