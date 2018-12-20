В Новосибирске обнаружили редкую кинохронику военных лет

Музей Документального кино Новосибирска представил зрителям редкие кадры хроники, снятые в первые годы Великой Отечественной войны. Как рассказала "РГ" руководитель музея Элла Давлетшина, на них отражена работа эвакуированных с началом Великой Отечественной войны столичных заводов.

- Эта хроника была обнаружена на заводе "Электросигнал": фильм 1991 года, снятый к юбилею предприятия, содержит в себе уникальнейшие кадры военных лет. Сам фильм, снятый на 35-миллиметровую пленку почти тридцать лет назад, сегодня представляет большую ценность, он показывает живую планерку тех лет, рабочий процесс, ветеранов завода, которые начинали работать еще в войну, - считает Элла Давлетшина.

По ее словам, фильм мог бы запросто пропасть в недрах завода или оказаться на свалке. Оборудование, которое позволяет воспроизвести старую пленку, сейчас большая редкость, тяжелыми кинобанками подпирали двери или прижимали шторы. В том, что подобные документальные раритеты исчезают, нет ничего удивительного.

Фильм длится тридцать минут - три катушки по триста метров пленки. На кадрах военных лет показано становление завода, эвакуированного из Москвы в 1941 году. В то время это было важнейшее предприятие, производившее для нужд армии специальные прожекторы, которыми подсвечивали небо, отражая авианалеты, или "слепили" Берлин в конце войны.

Документалистам Западно-Сибирской киностудии принадлежит знаменитый кадр, на котором подросток стоит за станком: он вошел во многие хрестоматии и учебники. Как рассказала Элла Давлетшина, на пленке завода "Электросигнал" есть подобная сцена, только на груди мальчишки красуется орден.

- Сегодняшнее поколение молодых рабочих завода трудится в современных модернизированных цехах, однако стены хранят эту историю. Очень важно показать нынешней молодежи, в каких условиях трудились их предшественники, какие стояли перед ними задачи, - уверена Элла Давлетшина.

Показ кинохроники прошел с использованием монтажного стола и проектора - все как в годы становления сибирской кинодокументалистики.

В ближайших планах музея представить широкой общественности подобные фильмы, отснятые на еще одном знаковом для Новосибирска предприятии - Чкаловском заводе. Там также удалось обнаружить и сохранить несколько катушек с уникальными кадрами.