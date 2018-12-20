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20.12.2018 19:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане на уроке физкультуры умер школьник

Текст: Марина Бровкина (Махачкала)

Ученик девятого класса умер на уроке физкультуры в одной из школ Дербента.

В Москве школьник умер на уроке физкультуры

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по республике Дагестан, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту гибели 15-летнего подростка на территории школы. По предварительным данным установлено, что на уроке физкультуры девятиклассник школы № 21 города Дербент почувствовал себя плохо. Спустя некоторое время мальчик умер.

Правоохранители выясняют все обстоятельства смерти подростка. В рамках проверки действия должностных лиц школы № 21 получат соответствующую оценку.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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