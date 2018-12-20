В Дагестане на уроке физкультуры умер школьник

Ученик девятого класса умер на уроке физкультуры в одной из школ Дербента.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по республике Дагестан, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту гибели 15-летнего подростка на территории школы. По предварительным данным установлено, что на уроке физкультуры девятиклассник школы № 21 города Дербент почувствовал себя плохо. Спустя некоторое время мальчик умер.

Правоохранители выясняют все обстоятельства смерти подростка. В рамках проверки действия должностных лиц школы № 21 получат соответствующую оценку.