Петербург побьет свой рекорд по приему туристов

Санкт-Петербург по итогам 2018 года на миллион превысит свой прошлогодний рекорд по количеству принятых туристов.

Ожидаемая итоговая цифра составит около 8,5 миллиона человек. Об этом публично заявил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов, сообщили корреспонденту "РГ" в администрации Санкт-Петербурга.

По данным комитета по развитию туризма, в 2017 году общий поток приезжающих туристов в город на Неве составил 7,5 миллиона человек. О том, что в этом году он превысит восемь миллионов, стало понятно уже по итогам сентябрьских данных.

Такое значительное увеличение туристического потока в Северную столицу объясняется целым рядом причин. Не последнюю роль сыграло проведение чемпионата мира по футболу: в дни матчей Петербург посетило порядка 640 тысяч только иностранных туристов.