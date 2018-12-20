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20.12.2018 11:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Петербург побьет свой рекорд по приему туристов

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербург по итогам 2018 года на миллион превысит свой прошлогодний рекорд по количеству принятых туристов.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Ожидаемая итоговая цифра составит около 8,5 миллиона человек. Об этом публично заявил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов, сообщили корреспонденту "РГ" в администрации Санкт-Петербурга.

По данным комитета по развитию туризма, в 2017 году общий поток приезжающих туристов в город на Неве составил 7,5 миллиона человек. О том, что в этом году он превысит восемь миллионов, стало понятно уже по итогам сентябрьских данных.

Такое значительное увеличение туристического потока в Северную столицу объясняется целым рядом причин. Не последнюю роль сыграло проведение чемпионата мира по футболу: в дни матчей Петербург посетило порядка 640 тысяч только иностранных туристов.

Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Развитие туризма в России
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