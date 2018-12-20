На Дону экс-глава бюро медико-социальной экспертизы осужден за взятки

Бывший руководитель одного из филиалов главного бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области Минтруда РФ Борис Котов осужден за получение взяток и служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

В уголовном деле фигурировало 33 эпизода получения взятки и 67 эпизодов служебного подлога. По версии следствия, с 2010 по 2017 годы обвиняемый незаконно, за денежное вознаграждение в общей сумме полтора миллиона рублей выдал подложные справки об инвалидности, на основании которых людям начислялись соответствующие денежные пособия от государства.

Суд признал Бориса Котова виновным в предъявленных ему обвинениях и назначил ему наказание - шесть с половиной лет колонии общего режима.

На этом расследование в отношении руководителя филиала медико-социальной экспертизы не закончилось. Следователи ведут поиск новых эпизодов.