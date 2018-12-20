В Краснодаре нашли девочку, пропавшую весной в Хабаровском крае

Кубанские полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили в Краснодаре 15-летнюю школьницу, которая несколько месяцев назад пропала без вести в Хабаровском крае.

Девочку нашли в одном из торгово-развлекательных центров города.

"Выяснилось, что разыскиваемая школьница в апреле текущего года уехала из дома автостопом на Кубань, и проживала в Краснодаре у своих знакомых", - сообщается в информации. помещенной на официальном сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Кубанские полицейские уже передали девочку своим коллегам с Дальнего Востока.