Новости

Владимир Путин пообещал помочь обманутой дольщице из Петербурга 15:43
Дед Мороз в Петербурге зажжет главную елку на Дворцовой площади 15:43
Президент РФ назвал необходимым отказ от долевого строительства 15:41
Путин назвал главную цель внешней политики России 15:40
Уральцы предложили создать в России министерство идей 15:35
Президент сравнил ситуацию на топливном рынке в России и во Франции 15:35
Вышел трейлер комедии бывшего мужа младшей дочери Никиты Михалкова 15:35
Дорожный патруль ЦОДД могут пустить на выделенные полосы 15:34
Путина попросили взять на контроль убийство дагестанских братьев 15:31
Путин объяснил, почему столицу ДФО перенесли во Владивосток 15:22
Президент Польши решил поменять посла на Украине 15:15
Владимир Путин: РФ держит на контроле дело о гибели репортеров в ЦАР 15:10
Обвиняемый в госизмене военный эксперт останется в СИЗО "Лефортово" 15:08
Президент пообещал помочь больному ребенку из Иркутской области 15:08
Моуринью: "У меня есть будущее даже без "Манчестер Юнайтед" 15:05
Путин считает, что систему ФСИН нужно не ломать, а совершенствовать 15:04
В Москве прошел международный конгресс нейрохирургов 15:04
В будущем году в Москве начнут штрафовать за выезд на "вафельницу" 15:03
Владимир Путин пообещал разобраться с газификацией Ленобласти 15:00
В Москве при пожаре погибли двое детей 14:57
Путин призвал не спешить переходом на цифровое ТВ 14:55
Уральский военный суд вынес приговор члену "банды чекистов" 14:54
Лукашенко поставил задачу придать Минску облик европейской столицы 14:50
Япония планирует возобновить коммерческий промысел китов 14:49
Бизнес поддержал выделение долей в интеллектуальной собственности 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
20.12.2018 14:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уральский военный суд вынес приговор члену "банды чекистов"

Текст: Мария Гафурова

Уральский окружной военный суд вынес приговор экс-сотруднику ФСБ по обвинению в семи убийствах в составе так называемой "банды чекистов". Он будет отбывать наказание сроком в 24 года в колонии строгого режима.

Обвиняемый состоял в группировке из офицеров ФСБ и МВД, действовавшей в 2008-2016 годах. Они пытались взять под контроль бизнесменов, которые занимались теневым обналичиванием средств и выводом денег за границу. Если те пробовали сопротивляться - их уничтожали. Всего в уголовном деле насчитывается больше десяти эпизодов убийств.

Фото: youtube.com
В Краснодаре опровергли ограбление кафе "бандой Деда Мороза"

По версии обвинения, экс-лейтенант тюменского управления ФСБ был одним из лидеров группы. Помимо убийств, он был признан виновным в краже, разбое, мошенничестве, угоне автомобилей и хулиганстве. Судебная экспертиза признала его вменяемым.

Как сообщает РИА Новости, бывший силовик пошел на сделку со следствием, дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Из-за этого ему гарантировали более мягкое наказание. Кроме того, суд учел, что у него двое детей, и он впервые привлекается к ответственности. В ином случае, в соответствии с УК РФ он мог получить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Суд приговорил его к 24 годам в колонии строго режима и лишил звания лейтенанта. Кроме того, обвиняемый должен будет выплатить штраф в полмиллиона рублей. В последнем слове осужденный попросил прощения у родственников и друзей убитых и попросил назначить ему "справедливое наказание".

К слову, по данному делу проходят еще трое фигурантов: тренер чекистов по самбо, бывший полицейский, скрывшийся от следствия, и снайпер ФСБ (ныне покойный).

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Преступления правоохранителей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция пресс-конференции Владимира Путина
Путин предостерег от недооценки опасности глобальной ядерной войны
Нефть опустилась ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года
Путин заявил о невозможности реставрации социализма
Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья