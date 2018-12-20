Уральский военный суд вынес приговор члену "банды чекистов"

Уральский окружной военный суд вынес приговор экс-сотруднику ФСБ по обвинению в семи убийствах в составе так называемой "банды чекистов". Он будет отбывать наказание сроком в 24 года в колонии строгого режима.

Обвиняемый состоял в группировке из офицеров ФСБ и МВД, действовавшей в 2008-2016 годах. Они пытались взять под контроль бизнесменов, которые занимались теневым обналичиванием средств и выводом денег за границу. Если те пробовали сопротивляться - их уничтожали. Всего в уголовном деле насчитывается больше десяти эпизодов убийств.

По версии обвинения, экс-лейтенант тюменского управления ФСБ был одним из лидеров группы. Помимо убийств, он был признан виновным в краже, разбое, мошенничестве, угоне автомобилей и хулиганстве. Судебная экспертиза признала его вменяемым.

Как сообщает РИА Новости, бывший силовик пошел на сделку со следствием, дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Из-за этого ему гарантировали более мягкое наказание. Кроме того, суд учел, что у него двое детей, и он впервые привлекается к ответственности. В ином случае, в соответствии с УК РФ он мог получить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Суд приговорил его к 24 годам в колонии строго режима и лишил звания лейтенанта. Кроме того, обвиняемый должен будет выплатить штраф в полмиллиона рублей. В последнем слове осужденный попросил прощения у родственников и друзей убитых и попросил назначить ему "справедливое наказание".

К слову, по данному делу проходят еще трое фигурантов: тренер чекистов по самбо, бывший полицейский, скрывшийся от следствия, и снайпер ФСБ (ныне покойный).