Сенаторы США потребовали военных операций против России

Американские сенаторы предложили президенту США и союзникам по НАТО проводить многонациональные операции в Черном море против России. Резолюция с таким призывом опубликована на сайте одного из ее авторов - республиканца Рона Джонсона, а подписались под ней еще 40 сенаторов. Конгрессмены под высокопарными лозунгами о защите демократии призывают к "сильным и решительным действиям" для сдерживания Москвы.

Действия сенаторов - наглядный пример политического позерства, которым славится конгресс США. Прежде всего, документ принят в форме простой резолюции - это один из самых низкоуровневых типов документов, который не будет рассматриваться второй палатой конгресса и не поступит на стол американского президента. Конкретное наполнение внешней и оборонной политики США формируется не конгрессменами, а администрацией. Пока она не поддержит эту инициативу, интерпретировать заявление как конкретный план действий не стоит. По сути, резолюция является ни к чему не обязывающим выражением позиции. Во-вторых, даже в такой необязательной форме под ней подписалось заметно меньше половины сенаторов - 41 из 100.

Действия сенаторов - наглядный пример политического позерства, которым славится конгресс США

В-третьих, практика последних лет показала, что американская общественность сыта по горло военными авантюрами за рубежом, а потому если бы дошло до реального голосования по такой инициативе, неизбежно создающей угрозу прямой военной конфронтации с Россией, сторонников у документа резко поубавилось бы. Достаточно вспомнить, как в 2013 году большинство законодателей требовало от президента Барака Обамы военных действий против сил Башара Асада в Сирии, но как только хозяин Белого дома запросил санкцию конгресса на проведение операции, стало ясно, что голосовать за нее избранники народа не готовы. Наконец, резолюция подразумевает совместные операции с партнерами по НАТО, которые также пока не высказывались в поддержку таких действий.

Администрации Барака Обамы и Дональда Трампа сдержанно относились к оказанию военной помощи Киеву, тем не менее под постоянным давлением конгрессменов, принимавших все новые законы, постепенно наращивали ее, а также расширяли санкции против России.