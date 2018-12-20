Т-80 доработали под урановые снаряды

Модернизированный танк Т-80БВМ получил возможность использовать бронебойные снаряды серии "Свинец" с сердечником из обедненного урана.

- У танка доработаны стабилизатор вооружения и автомат заряжания под боеприпасы 3БМ59 "Свинец-1", 3БМ60 "Свинец-2", - говорится в опубликованном Минобороны справочнике "Армия России в сравнении".

Бронебойный оперенный подкалиберный снаряд "Свинец" не имеет взрывчатки и воздействует на цель кинетически. Грубо говоря, это полуметровый гвоздь, с чудовищной силой вбиваемый в танковую броню энергией выстрела. Чтобы "гвоздь" лучше входил, он снабжен сердечником из более плотного, чем высокосортная сталь, материала: вольфрама или обедненного урана - последний лучше.

"Свинец" - самый мощный из российских бронебойных снарядов, он называется "боеприпасом повышенного могущества" и пробивает любую современную бронетехнику. Проблема его применения на российских танках заключается в том, что габариты снаряда выходят за пределы автомата заряжания и требуют его доработки. Подобная модернизация запланирована для Т-72, Т-80 и Т-90.

- Снаряды серии "Свинец" имеют сердечник из сплава вольфрама и урана. Это не нарушает международных соглашений. В российской армии такие боеприпасы относятся к категории специальных и хранятся вне обычных арсеналов, - рассказал ТАСС военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.