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20 декабря 2018 г.

Постановление правительства Ульяновской области от 18 декабря 2018 года № 658-П "О прожиточном минимуме в Ульяновской области за III квартал 2018 года"

Дата подписания 18 декабря 2018 г.
Опубликован 20 декабря 2018 г.

В соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Ульяновской области от 04.02.2005 № 007-ЗО "О порядке установления величины прожиточного минимума в Ульяновской области" Правительство Ульяновской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ульяновской области за III квартал 2018 года в следующих размерах:

в расчёте на душу населения - 9631 рубль;

для трудоспособного населения - 10335 рублей;

для пенсионеров - 7907 рублей;

для детей - 9842 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства области А.С.Тюрин

 

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