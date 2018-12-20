В Бельгии загорелось химическое предприятие

На западе Бельгии на химическом предприятии компании Matco бушует пожар. На территории производственного комплекса хранятся опасные химические вещества, поэтому работа пожарных сильно затруднена.

Власти города Варегем, где произошло ЧП, рекомендуют местным жителям закрыть окна и двери, а также держаться подальше от горящего производственного объекта. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание Nieuwsblad.

Что стало причиной возгорания - пока не сообщается. Известно, что компания Matco производит, хранит и поставляет химикаты и различные смеси, а также работает с опасными отходами.