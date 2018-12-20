Видео: Редчайший лимузин Volvo возит товары на рынок под Киевом

Редчайший Volvo с шестью дверями замечен в Киевской области на Украине. Автомобиль засняли на рыночной площади в городке Бровары.

Как выяснилось, на этом уникальном лимузине на местный базар приехал не покупатель и даже не владелец торгового учреждения, а простой предприниматель. В повидавшем виды, но все-таки премиальном автомобиле он приспособился возить коробки со сладостями и кондитерскими изделиями.

Как отмечает украинский портал "Топ-Жыр", такие Volvo 940 выпускало мелкими сериями одно из придворных ателье шведского концерна. Их производили в 4- и 6-дверных модификациях. У конкретного экземпляра - дверей шесть, и он оснащается двухлитровым бензиновым мотором.

Впрочем, для украинских рынков подобная картина не в диковинку. Так, в Киеве до сих обсуждают торговца, выгружавшего банки с медом из нового электрокара Tesla Model S.