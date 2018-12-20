Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Land Rover показал тизер нового Defender 19.12.2018
Рестайлинговый Volkswagen Passat появится в январе 19.12.2018
Эксперты назвали самые угоняемые в России автомобили 19.12.2018
Kia анонсировала флагманский кроссовер 19.12.2018
20.12.2018 01:34
Рубрика: Легковые авто

Видео: Редчайший лимузин Volvo возит товары на рынок под Киевом

Текст: Андрей Полухин

Редчайший Volvo с шестью дверями замечен в Киевской области на Украине. Автомобиль засняли на рыночной площади в городке Бровары.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Капсула времени: на Украине нашли вишневую "девятку" без пробега

Как выяснилось, на этом уникальном лимузине на местный базар приехал не покупатель и даже не владелец торгового учреждения, а простой предприниматель. В повидавшем виды, но все-таки премиальном автомобиле он приспособился возить коробки со сладостями и кондитерскими изделиями.

Как отмечает украинский портал "Топ-Жыр", такие Volvo 940 выпускало мелкими сериями одно из придворных ателье шведского концерна. Их производили в 4- и 6-дверных модификациях. У конкретного экземпляра - дверей шесть, и он оснащается двухлитровым бензиновым мотором.

Фото: cкриншот с www.youtube.com
Видео: В акции "желтых жилетов" безвинно пострадал Porsche 911

Впрочем, для украинских рынков подобная картина не в диковинку. Так, в Киеве до сих обсуждают торговца, выгружавшего банки с медом из нового электрокара Tesla Model S.

#видео #Volvo