Все повара, готовящие пищу для президента, являются сотрудниками Федеральной службы охраны (ФСО) и никаким бизнесом не занимаются. Об этом рассказал сам Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос " Новой газеты ".

Представитель издания попросил главу государства рассказать, что он знает об обстоятельствах гибели российских журналистов в ЦАР, а также прокомментировать деятельность бизнесмена Евгения Пригожина, которого "называют поваром президента" и который якобы имеет отношение к так называемой ЧВК "Вагнера".

"Все мои повара - сотрудники ФСО, они люди военные, в разных званиях. Других поваров у меня нет", - заявил Владимир Путин. "Если кто-то хочет приклеить какие-то ярлыки - это их дело, здесь ничего страшного нет, такая вот политическая возня", - добавил он.

Говоря о "Вагнере", он отметил, что "все должны оставаться в рамках закона". "Если его группа что-то нарушает - Генпрокуратура должна дать правовую оценку. Если они не нарушают закон, они вправе продавливать свои интересы в любой точке планеты", - считает президент.

Путин отметил, российские журналисты прибыли в ЦАР, не уведомив власти этой страны о своем статусе, а нападение на них, по имеющимся данным, совершили некие местные группировки.

"Насколько я представляю, там идет расследование, достоверных данных, к сожалению, пока нет. Но мы очень рассчитываем на то, что они будут получены. По дипломатическим каналам мы держим эту ситуацию на контроле и, надеюсь, что хоть когда-нибудь мы узнаем, что же в реальности там произошло", - сказал он.

Глава государства выразил соболезнования коллегам и семьям погибших журналистов.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.