Владимир Путин: РФ держит на контроле дело о гибели репортеров в ЦАР

Россия держит на контроле дело о гибели трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике, однако в настоящее время достоверных данных пока нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос в рамках большой пресс-конференции.

Как отметил глава государства, по имеющимся данным, это покушение совершили какие-то местные группировки.

- Насколько я представляю, там идет расследование, достоверных данных, к сожалению, пока нет, но мы очень рассчитываем на то, что они будут получены. По дипломатическим каналам мы держим эту ситуацию на контроле и, надеюсь, что хоть когда-нибудь мы узнаем, что же реально там произошло, - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченков были застрелены неизвестными в Центральноафриканской Республике. В эту страну съемочная группа документалистов прибыла, не предупредив российское посольство. Во время перемещений по стране они отклонились от выбранного курса. Позже их нашли мертвыми в автомобиле. При этом местному водителю удалось выжить.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.