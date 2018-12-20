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20.12.2018 15:10
Рубрика: Власть

Владимир Путин: РФ держит на контроле дело о гибели репортеров в ЦАР

Россия держит на контроле дело о гибели трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике, однако в настоящее время достоверных данных пока нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос в рамках большой пресс-конференции.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Видеотрансляция пресс-конференции Владимира Путина

Как отметил глава государства, по имеющимся данным, это покушение совершили какие-то местные группировки.

- Насколько я представляю, там идет расследование, достоверных данных, к сожалению, пока нет, но мы очень рассчитываем на то, что они будут получены. По дипломатическим каналам мы держим эту ситуацию на контроле и, надеюсь, что хоть когда-нибудь мы узнаем, что же реально там произошло, - подчеркнул Владимир Путин.

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Напомним, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченков были застрелены неизвестными в Центральноафриканской Республике. В эту страну съемочная группа документалистов прибыла, не предупредив российское посольство. Во время перемещений по стране они отклонились от выбранного курса. Позже их нашли мертвыми в автомобиле. При этом местному водителю удалось выжить.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Власть Работа власти Президент Нападения на журналистов Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
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