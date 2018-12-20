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20.12.2018 17:03
Рубрика: Власть

Вучич поздравил Путина с Днем работника органов безопасности

Текст: Александр Борисов (Белград)

Сербский лидер Александр Вучич направил сегодня поздравление российскому президенту в связи с Днем работника органов безопасности РФ, традиционно отмечаемым 20 декабря. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главы Сербии.

Фото: AP
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"Позвольте искренне поздравить Вас с Днем работника органов безопасности Российской Федерации не только как президента РФ, но и как человека, который свою блистательную карьеру начал в органах государственной безопасности", - подчеркивается в письме.

"Защита национальных интересов и безопасности граждан всегда были главными, ключевыми приоритетами страны, - отмечает Александр Вучич. - Я Вам желаю, дорогой Друг, чтобы органы безопасности Российской Федерации и в будущем работали с большой преданностью во благо Вашего государства.

Позвольте выразить Вам огромную благодарность в связи с принципиальной позицией России по вопросу Косово и Метохии и активной поддержкой в международных организациях, а особенно в Совете безопасности ООН. Я рад Вашему предстоящему визиту в Сербию, который станет не только подтверждением крепкой сербско-российской дружбы, но и предоставит нам возможность для обсуждения сотрудничества и будущих конкретных проектов".

Напомним, что 20 декабря отмечается профессиональный праздник сотрудников российских специальных служб - День работника органов безопасности Российской Федерации, установленный на основании указа президента РФ от 20 декабря 1995 года.

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