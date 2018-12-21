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33 миллиона смартфонов продадут в России в 2019 году

21.12.2018,  
10:52
Текст:  Екатерина Ясакова
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Только в одном интернет-сервисе бесплатных объявлений в 2018 году россияне купили более 1,8 миллионов смартфонов, что на 7,7 процента больше, чем в прошлом году.

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Самым продаваемым мобильным телефоном традиционно оказался iPhone. Вторым по продажам телефоном за год стал Samsung. На третьем месте - Xiaomi, сообщили в сервисе Авито. Повышение стоимости не отпугнуло покупателей. Так, iPhone по сравнению с 2017 годом подорожал на 3 процента, а Samsung - на 6 процентов. Значительнее всего подорожал Huawei - на 17 процентов.

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Аналитики прогнозируют, что в 2019 году всего в стране будет продано более 33 миллионов смартфонов. В частности, такие данные "Российской газете" озвучил генеральный директор информационного агентства TelecomDaily Денис Кусков. Активному росту рынка будет способствовать выход ряда новых моделей смартфонов.

"Это обновление линеек Samsung Galaxy. Это айфон, который будет представлен в сентябре 2019 года, наверное, он будет более прорывным, чем представленные модели в 2018 году", - перечислил Денис Кусков, - "Также можно ожидать интересные линейки от Huawei и Honor. B-бренды, или так называемые производители "второго эшелона", будут заваливать мировой рынок своими новинками. Их доля в общем числе будет значительна, но этого недостаточно, чтобы считать китайские смартфоны интересными моделями".

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