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Актер Дмитрий Калинин умер в возрасте 52 лет

Театр
    21.12.2018, 15:55
Текст:   Олег Усков
Фото: facebook.com/ Личная страница Дмитрия Калинина Фото: facebook.com/ Личная страница Дмитрия Калинина
Фото: facebook.com/ Личная страница Дмитрия Калинина

Дмитрий Калинин, художественный руководитель и основатель "Нового Арт Театра", драматург, актер и режиссер, работавший, в частности, как постановщик выпусков телепрограммы "Спокойной ночи, малыши!" в 1997 году, скончался в возрасте 52 лет в Москве.

Об этом сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на представителя театра.

Калинин умер 20 декабря. Известно, что артист тяжело болел.

Прощание с Дмитрием Калининым состоится в понедельник, 24 декабря, в "Новом Арт Театре". О место похорон будет уточнено позже.

Калинин родился в 1966 году в Москве. Ставил спектакли в Театре на Юго-Западе, в Театре имени Вахтангова, театре "Школа современной пьесы". В 1994-м он организовал детскую театральную студию "Я сам Артист" и открыл одноименный театр.

Как актер снялся в фильмах "Делай - раз!", "По прозвищу "Зверь" (Митяй), "Небеса обетованные", "Гардемарины, вперед!", "Государственная граница", "Дом под звездным небом", "Уснувший пассажир", сериалах "Наши соседи", "Свидетели", "Временно недоступен", "Доктор Живаго".

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