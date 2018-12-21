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21.12.2018 04:48
Рубрика: В мире

Боливия за год уничтожила более 11 тысяч гектаров посадок коки

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что в  этом году в стране уничтожили более 11 тысяч гектаров посадок коки. По словам главы государства, секрет успеха прост.

Фото: AP Photo/Mary Altaffer
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"Это результат программ, которые осуществлялись с учетом нашей идентичности и суверенитета", - пояснил политик.

Основными мировыми производителями коки считаются три страны Южной Америки. На первом месте Колумбия (146 тысяч гектаров), на втором - Перу (44 тысячи гектаров), а на третьем - Боливия (23 тысячи гектаров).

Сам Моралес, в свое время занимавшийся сбором листьев коки, является сторонником ее легализации. Он даже демонстративно жевал листья растения на конференции ООН по наркотикам.

В мире Южная Америка Боливия Борьба с наркотиками
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