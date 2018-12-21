День Святого Валентина не за горами - и часовой Дом Breguet уже представил приуроченную к этому празднику новинку: женскую модель легендарной линии Reine de Naples.
Изготовленные в 1812 году для Королевы Неаполя самим Абрахамом-Луи Бреге, Reine de Naples стали первыми в истории ювелирными наручными часами. Они отличались необычной формой в виде вытянутого овала, сплетенным из волоса и золотых нитей браслетом и были снабжены рядом усложнений, которые Бреге разрабатывал два года: индикатором фаз Луны, термометром и репетиром.
Спустя 200 с лишним лет Reine de Naples демонстрируют окруженный хороводом из бриллиантов циферблат в лилово-розовых оттенках, изящно вытянутый вверх овальный корпус - в точности, как и модель 1812 года, декорированную розовым сапфиром заводную головку, кожаный ремешок цвета мальвы и малый секундный циферблат. Помимо этого, Reine de Naples уже по сложившейся традиции позволяет следить за фазами Луны. Все 246 элементов часового калибра с автоматическим заводом и 45-часовым запасом хода просматриваются через прозрачную заднюю крышку корпуса из сапфирового стекла. Часы выпущены ограниченным тиражом в 28 экземпляров.