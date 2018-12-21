День Святого Валентина не за горами - и часовой Дом Breguet уже представил приуроченную к этому празднику новинку: женскую модель легендарной линии Reine de Naples.

Изготовленные в 1812 году для Королевы Неаполя самим Абрахамом-Луи Бреге, Reine de Naples стали первыми в истории ювелирными наручными часами. Они отличались необычной формой в виде вытянутого овала, сплетенным из волоса и золотых нитей браслетом и были снабжены рядом усложнений, которые Бреге разрабатывал два года: индикатором фаз Луны, термометром и репетиром.