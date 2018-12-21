Комедию "Один дома" с Калкином ждет перезапуск

Ни секунды не было сомнений, что это должно произойти: одну из самых легендарных "семейных" комедий "Один дома" ждет перезагрузка. Fox и Disney наметили перезапустить франшизу про изобретательных детей-выживальщиков. Причем проект для компаний - "в огромном приоритете".

Как сообщает со ссылкой на инсайдера SplashReport, над сценарием ребута трудятся Майки Дэй и Стритер Сейдел ("Субботним вечером в прямом эфире"), тогда как режиссера еще предстоит подобрать.

При этом отмечается, что зрителя ждет не ремейк, а прямое продолжение франшизы, но с новыми героями. Как это только что случилось с "Джуманджи".

На роль в картине подписан комик Уилл Феррелл, ведутся переговоры с жизнерадостной пышкой Мелиссой МакКарти ("Девичник в Вегасе", "Охотники за привидениями", "Майк и Молли"). Не исключено - заверили продюсеры - что и Маколей Калкин поучаствует.

По датам и сюжету (с последним, впрочем, все изначально довольно просто) подробностей еще нет.

"Один дома" Криса Коламбуса и Джона Хьюза вышел в 1990-м, при бюджете в восемнадцать миллионов собрав почти 477-миллионную кассу.

В 92-м вышел сиквел, в 97-м - триквел, уже без Калкина, но со Скарлетт Йоханссон. Четвертая и пятая части датированы 2002-м и 2012-м годами соответственно.