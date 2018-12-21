Закон Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 131-оз "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Законодательным Собранием Ленинградской области 7 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области (далее - Фонд) на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 25 115 223,4 тысячи рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 25 008 485,0 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 25 115 223,4 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 26 174 921,8 тысячи рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 26 068 183,4 тысячи рублей, и на 2021 год в сумме 26 414 643,4 тысячи рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 25 307 905,0 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 26 174 921,8 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 26 414 643,4 тысячи рублей.

Статья 2. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда и главные администраторы доходов бюджета Фонда

1 . Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2019 год согласно приложению 1 .

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2019 год согласно приложению 2.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Фонда, утвержденного статьей 1 настоящего областного закона, поступление доходов в бюджет Фонда на 2019 год согласно приложению З, поступление доходов в бюджет Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Фонда, утвержденного статьей 1 настоящего областного закона, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году, в общей сумме 25 008 485,0 тысячи рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 18 557 002,7 тысячи рублей, за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области в сумме 3 662 505,3 тысячи рублей, за счет прочих межбюджетных трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 2 788 977,0 тысячи рублей согласно приложению 5.

3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Фонда, утвержденного статьей 1 настоящего областного закона, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 и 2021 годах, в общих суммах 26 068 183,4 тысячи рублей и 26 307 905,0 тысячи рублей соответственно согласно приложению 6.

Статья 4. Расходы бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Фонда, утвержденного статьей 1 настоящего областного закона, распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов согласно приложению 7, распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов согласно приложению 8.

2. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховыми медицинскими организациями в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить, что размер средств нормированного страхового запаса Фонда без учета средств для осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, и средств для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (далее мероприятия):

1) на 2019 год составляет 1 851 625,7 тысячи рублей;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов в общих суммах составляет 1 930 637,5 тысячи рублей и 1 950 614,1 тысячи рублей соответственно.

2. Установить, что размер средств нормированного страхового запаса Фонда для финансового обеспечения мероприятий составляет:

1) на 2019 год 125 750,6 тысячи рублей;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов 125 750,6 тысячи рублей и 125 750,6 тысячи рублей соответственно.

3. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2019 году в соответствии с решениями Фонда направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями других субъектов Российской Федерации лицам, застрахованным на территории Ленинградской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ленинградской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий.

4. Средства, предоставляемые из нормированного страхового запаса Фонда, направляются страховой медицинской организацией исключительно на оплату медицинской помощи застрахованным лицам по территориальной программе обязательного медицинского страхования.

5. Средства нормированного страхового запаса Фонда для финансового обеспечения мероприятий предоставляются Фондом в медицинские организации на основании заключенного Фондом с медицинской организацией соглашения о финансовом обеспечении мероприятий.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2019 году

Установить, что в ходе исполнения настоящего областного закона в 2019 году изменения в сводную бюджетную роспись вносятся без внесения изменений в настоящий областной закон в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств по целевой статье "Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации", между видами расходов классификации расходов бюджетов.

Статья 7. Вступление в силу настоящего областного закона

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко

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