Медведев: Вклад ВЭБ в совокупный объем инвестиций должен достигать 6% в год

Новая бизнес-модель госкорпорации ВЭБ.РФ (новое название "Внешэкономбанка") позволит институту развития довести свой вклад в общий объем инвестиций в экономику страны до 6 процентов в год.

В пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев провел заседание наблюдательного совета государственной корпорации "ВЭБ.РФ", на котором сообщил о подписании постановления, определяющего сформированный и утвержденный капитал института развития. Новый механизм докапитализации - утвержденный капитал - предусматривает выделение средств по мере возникновения потребности в инвестиционных ресурсах. "На эти цели в среднесрочной перспективе будет направлено до 300 миллиардов рублей", - подчеркнул глава кабинета министров.

Набсовету представили новую бизнес-модель госкорпорации и инвестиционные проекты, в которых она будет участвовать. Вклад ВЭБа в совокупный объем инвестиций должен ежегодно достигать 6 процентов, сказал Медведев. "А вклад в ВВП проектов, которые финансируются с участием ВЭБ, потенциально должен оставить до 1 процента ежегодно", - добавил премьер.