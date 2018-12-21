Закон Омской области от 20 декабря 2018 года № 2121-ОЗ "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Законодательным Собранием Омской области 20 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 83 705 563 400,00 руб.;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 79 895 727 206,20 руб.;

3) профицит областного бюджета в размере 3 809 836 193,80 руб.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 76 857 784 100,00 руб. и на 2021 год в сумме 78 673 916 500,00 руб.;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 77 140 692 990,00 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 366 070 512,48 руб., и на 2021 год в сумме 76 786 093 500,00 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 692 484 434,71 руб.;

3) дефицит областного бюджета на 2020 год в размере 282 908 890,00 руб., профицит областного бюджета на 2021 год в размере 1 887 823 000,00 руб.

Статья 2. Администрирование доходов областного бюджета

1. Доходы областного бюджета в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов формируются за счет:

1) доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, а также пеней и штрафов по ним;

2) неналоговых доходов, в том числе части прибыли государственных унитарных предприятий Омской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляемой в областной бюджет в размере 25 процентов;

3) безвозмездных поступлений.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

3. Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетами муниципальных образований Омской области, не установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом о федеральном бюджете, областными законами, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

4. Утвердить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов Омской области от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет, заменяющие часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов Омской области, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

5. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Омской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

6. Утвердить прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

7. Утвердить безвозмездные поступления в областной бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 6 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования областного бюджета

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2019 год в сумме 9 000 438 793,87 руб., на 2020 год в сумме 8 678 552 211,80 руб. и на 2021 год в сумме 8 561 444 245,06 руб.

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области на 2019 год в размере 6 960 687 000,00 руб., на 2020 год в размере 6 462 388 400,00 руб., на 2021 год в размере 6 308 789 500,00 руб.

Установить, что за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области осуществляются расходы на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного из федерального бюджета в 2010 году на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в 2019 году в сумме 783 937,19 руб., в 2020 году в сумме 783 937,19 руб. и в 2021 году в сумме 783 937,19 руб.

3. Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 7 к настоящему Закону;

2) ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по главным распорядителям средств областного бюджета, разделам, подразделам и целевым статьям (государственным программам Омской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 8 к настоящему Закону;

3) распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 9 к настоящему Закону.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Омской области на 2019 год в сумме 0,00 руб., на 2020 год в сумме 0,00 руб., на 2021 год в сумме 0,00 руб.

5. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 20 Закона Омской области от 10 мая 2011 года № 1346-ОЗ "О бюджетном процессе в Омской области" следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон:

- сокращение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области при несоблюдении органами местного самоуправления Омской области условия предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета, определенного абзацем третьим пункта 6 статьи 9 настоящего Закона, а также при нарушении ими предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 и пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и в случаях, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом положений пункта 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- перераспределение бюджетных ассигнований в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

- перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением кодов и порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации;

- перераспределение бюджетных ассигнований в случае недостаточности бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения и осуществление иных выплат населению;

- перераспределение бюджетных ассигнований в целях выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых областному бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, и безвозмездных поступлений от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов областного бюджета;

- перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетным и автономным учреждениям Омской области субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания и (или) субсидий на иные цели;

- перераспределение бюджетных ассигнований в связи с экономией по результатам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Омской области, сложившейся в 2019 году;

- перераспределение бюджетных ассигнований в целях погашения кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2019 года;

- перераспределение бюджетных ассигнований в связи с распределением средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области на конкурсной основе в соответствии с правовыми актами Омской области;

- перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в рамках соответствующих государственных программ Омской области на основании внесенных в них изменений;

- перераспределение бюджетных ассигнований в целях исполнения актов должностных лиц органов, уполномоченных на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов, решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, мировых соглашений, постановлений о назначении административного наказания, внесения на депозитный счет арбитражного суда денежных сумм, необходимых для оплаты судебных издержек, связанных с рассмотрением дела;

- перераспределение бюджетных ассигнований в целях возврата средств в федеральный бюджет в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, в соответствии с пунктами 16, 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации";

- перераспределение бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения полномочия Российской Федерации, переданного для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации";

- перераспределение бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения предоставления государственных услуг и реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения;

- перераспределение бюджетных ассигнований в пределах объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета в форме субсидий в рамках реализации мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются данные субсидии;

- перераспределение бюджетных ассигнований в случае недостаточности бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Омской области;

- предоставление межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе предоставление которых осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств областного бюджета, из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сверх объемов, утвержденных настоящим Законом;

- изменение наименований разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджетов в связи с изменением порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации, а также изменение наименований целевых статей расходов областного бюджета на основании изменений, внесенных в соответствующие государственные программы Омской области;

- перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, связанных с ликвидацией, реорганизацией органов исполнительной власти Омской области;

- увеличение бюджетных ассигнований в целях сокращения долговых обязательств Омской области;

- перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита областного бюджета.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета не допускается без внесения изменений в настоящий Закон уменьшение бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета на уплату налога на имущество организаций, земельного налога и транспортного налога, а также страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, для направления их на иные цели.

6. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются соответствующими главными распорядителями средств областного бюджета в случаях и порядке, которые установлены Правительством Омской области, в сферах:

1) телерадиовещания, периодической печати, электронных средств массовой информации;

2) сельского хозяйства;

3) малого и среднего предпринимательства;

4) дорожного хозяйства;

5) автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта;

6) социальной политики;

7) физической культуры и спорта.

7. Установить, что в областном бюджете предусматриваются гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в соответствии с решениями Правительства Омской области.

Порядок предоставления грантов в форме субсидий устанавливается Правительством Омской области.

8. Установить, что в областном бюджете предусматриваются субсидии некоммерческим организациям.

Порядок предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Омской области на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания устанавливается Правительством Омской области.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Омской области на иные цели устанавливаются Правительством Омской области.

Порядок определения объема и предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается Правительством Омской области.

9. Установить, что в областном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на предоставление в соответствии с решениями Губернатора Омской области и Правительства Омской области некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий.

Порядок предоставления указанных грантов в форме субсидий из областного бюджета устанавливается Правительством Омской области, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем первым настоящего пункта.

Статья 4. Резервный фонд Правительства Омской области

1. Создать в областном бюджете резервный фонд Правительства Омской области на 2019 год в размере 100 000 000,00 руб., на 2020 год в размере 100 000 000,00 руб. и на 2021 год в размере 100 000 000,00 руб.

2. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Омской области осуществляется в порядке, установленном Правительством Омской области.

3. Из резервного фонда Правительства Омской области может осуществляться финансовое обеспечение непредвиденных расходов в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области, которые предоставляются в порядке, установленном Правительством Омской области для использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Омской области.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов исполнительной власти Омской области, государственных учреждений Омской области

1. Не допускается увеличение в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов численности государственных гражданских служащих Омской области и работников органов исполнительной власти Омской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий органов исполнительной власти Омской области, обусловленных изменением федерального законодательства, а также с осуществлением переданных органам исполнительной власти Омской области полномочий Российской Федерации при предоставлении из федерального бюджета субвенций областному бюджету на исполнение соответствующих обязательств.

2. Увеличение численности работников государственных учреждений Омской области возможно в случаях:

1) передачи им функций, осуществлявшихся органами исполнительной власти Омской области, путем сокращения численности государственных гражданских служащих Омской области указанных органов и (или) работников указанных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области;

2) создания государственных учреждений Омской области в целях обеспечения осуществления отдельных полномочий, переданных субъектам Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством;

3) увеличения объема государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере образования

Установить для расчета субвенций бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской области на предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот (за исключением лиц, с которыми заключены договоры о приемной семье), приемным семьям, приемным и подопечным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях (далее - бывшие приемные (подопечные) дети), ежемесячный размер денежных средств на содержание каждого подопечного (приемного) ребенка и бывшего приемного (подопечного) ребенка, выплачиваемых опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот (за исключением лиц, с которыми заключены договоры о приемной семье), приемным семьям, а также бывшим приемным (подопечным) детям, с учетом возрастных особенностей на 2019 - 2021 годы:

- для детей в возрасте до трех лет - 6 182,00 руб.;

- для детей в возрасте от трех до семи лет - 6 260,00 руб.;

- для детей в возрасте от семи до двенадцати лет - 7 063,00 руб.;

- для детей в возрасте от двенадцати до восемнадцати лет, а также для бывших приемных (подопечных) детей - 7 519,00 руб.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения

1. Установить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов размер ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, имеющих право на получение данной меры социальной поддержки в соответствии с областным законодательством, для:

1) ветеранов труда, а также граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, - 250,00 руб.;

2) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, - 285,00 руб.;

3) реабилитированных лиц - 341,00 руб.;

4) лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, - 266,00 руб.;

5) граждан, имеющих звание "Ветеран Омской области", - 550,00 руб.

Установить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов размер ежемесячной (ежегодной) денежной выплаты для многодетных семей исходя из 375,00 руб. в месяц.

2. Установить размер индексации пособия на ребенка с 1 января 2019 года - 1,043, с 1 января 2020 года - 1,038, с 1 января 2021 года - 1,04.

3. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов возмещение расходов специализированным службам по вопросам похоронного дела, предоставляющим услуги по погребению умерших, личность которых не установлена, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" осуществляется за счет средств областного бюджета в порядке, определяемом Правительством Омской области.

4. Установить, что в расходах областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусматриваются средства на оплату банковских услуг или услуг федеральной почтовой связи по доставке и пересылке выплат в области содействия занятости населения и выплат социального характера, в том числе ежемесячных денежных выплат и компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории Омской области.

Статья 8. Адресная инвестиционная программа Омской области

1. Утвердить Адресную инвестиционную программу Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 10 к настоящему Закону.

2. Финансирование расходов по Адресной инвестиционной программе Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществляется в соответствии с законодательством.

Статья 9. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить:

1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2019 году в сумме 22 745 611 600,00 руб., в 2020 году в сумме 12 694 956 200,00 руб. и в 2021 году в сумме 11 717 973 800,00 руб.;

2) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2019 году в сумме 26 069 890 951,06 руб., в 2020 году в сумме 24 430 157 812,48 руб. и в 2021 году в сумме 23 391 600 298,77 руб.

2. Утвердить объем Областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городского округа) Омской области на 2019 год в сумме 5 839 367 685,00 руб., на 2020 год в сумме 6 757 062 039,00 руб. и на 2021 год в сумме 3 989 367 685,00 руб.

Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской области на 2019 год в размере 0,8287, на 2020 год в размере 0,8167, на 2021 год в размере 0,6712.

Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской области из Областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городского округа) Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 11 к настоящему Закону.

Заменить часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов Омской области дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов Омской области от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет, на 2019 год в сумме 2 775 376 269,00 руб., на 2020 год в сумме 2 900 634 983,00 руб. и на 2021 год в сумме 3 032 218 732,00 руб.

3. Утвердить объем Областного фонда финансовой поддержки поселений Омской области на 2019 год в сумме 943 572 944,00 руб., на 2020 год в сумме 943 572 944,00 руб. и на 2021 год в сумме 943 572 944,00 руб.

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (городского округа) Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 663,70 руб. на 1 жителя, сельских поселений Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 1 771,30 руб. на 1 жителя.

4. Утвердить объем субвенций бюджетам муниципальных образований Омской области на 2019 год в сумме 16 377 121 349,89 руб. (в том числе нераспределенный остаток в сумме 3 335,00 руб.), на 2020 год в сумме 16 377 561 209,09 руб. (в том числе нераспределенный остаток в сумме 188 717 923,00 руб.) и на 2021 год в сумме 16 376 462 449,09 руб. (в том числе нераспределенный остаток в сумме 188 717 923,00 руб.).

Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных образований Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 12 к настоящему Закону.

5. Утвердить объем субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, на 2019 год в сумме 2 050 100,00 руб., на 2020 год в сумме 2 050 100,00 руб. и на 2021 год в сумме 2 050 100,00 руб.

Цели и условия предоставления субвенции, указанной в абзаце первом настоящего пункта, устанавливаются соглашением между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Омской области.

6. Утвердить объем субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на 2019 год в сумме 5 942 082 085,17 руб., на 2020 год в сумме 4 126 673 447,39 руб. и на 2021 год в сумме 5 988 492 796,68 руб.

Целями предоставления в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области является софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Омской области по вопросам местного значения.

Условием предоставления субсидий является соблюдение муниципальными образованиями Омской области доли софинансирования из местных бюджетов, рассчитанной с учетом доли софинансирования из областного бюджета, установленной Правительством Омской области.

Иные условия предоставления, условия расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий и их распределение между муниципальными образованиями Омской области устанавливаются Правительством Омской области.

7. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на 2019 год в сумме 617 200 000,00 руб.

Установить, что иные межбюджетные трансферты предоставляются на:

1) поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (в форме дотаций);

2) содействие достижению наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Омской области в развитии системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений, институтов гражданского общества, гражданской активности населения;

3) участие в организации и финансировании проведения общественных работ.

Порядок предоставления и распределение указанных иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области устанавливаются соответствующими органами государственной власти Омской области, за исключением дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, порядок предоставления и распределение которых устанавливаются пунктом 8 настоящей статьи.

8. Утвердить порядок предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 13 к настоящему Закону.

Утвердить распределение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов согласно приложению № 14 к настоящему Закону.

9. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Установить, что главные распорядители средств областного бюджета принимают решения об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Омской области в порядке, установленном Федеральным казначейством, полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Положения абзацев первого и второго настоящего пункта не распространяются на:

1) субвенции бюджетам муниципальных районов Омской области на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности;

2) иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской области, предоставляемые из резервного фонда Правительства Омской области;

3) межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской области, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, имеющие целевое назначение, на которые не распространяются положения федерального законодательства об их предоставлении в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств областного бюджета, либо для которых установлены сроки их предоставления, а также средства областного бюджета, необходимые для выполнения условий софинансирования, установленных для получения указанных межбюджетных трансфертов;

4) межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской области, источником финансового обеспечения которых являются безвозмездные поступления, для которых установлены сроки их предоставления, за исключением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также средства областного бюджета, необходимые для выполнения условий софинансирования, установленных для получения указанных безвозмездных поступлений.

Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам городских (сельских) поселений Омской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на возмещение затрат по выплате и доставке (почтовых расходов) пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно, в рамках переданных органам исполнительной власти Омской области полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения на 2019 год в сумме 67 446 000,00 руб., на 2020 год в сумме 67 446 000,00 руб. и на 2021 год в сумме 67 446 000,00 руб.

Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из областного бюджета

1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований на 2019 год в размере 17 140 000,00 руб., на 2020 год в размере 14 600 000,00 руб. и на 2021 год в размере 0,00 руб. на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

2. Бюджетные кредиты предоставляются без обеспечения исполнения муниципальными образованиями Омской области обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договором о предоставлении бюджетного кредита.

3. Установить плату за пользование бюджетным кредитом для частичного покрытия дефицита местного бюджета и покрытия временного кассового разрыва, возникающего при исполнении местного бюджета, в размере 0,1 процента годовых, а для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - по ставке 0,01 процента годовых.

Статья 11. Управление государственным долгом Омской области

1. Установить:

1) предельный объем государственного долга Омской области на 2019 год в размере 60 959 951 800,00 руб., на 2020 год в размере 64 162 827 900,00 руб. и на 2021 год в размере 66 955 942 700,00 руб.;

2) верхний предел государственного внутреннего долга Омской области по состоянию на 1 января 2020 года в размере 42 413 648 146,20 руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Омской области - 0,00 руб., на 1 января 2021 года в размере 42 696 557 036,20 руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Омской области - 0,00 руб., и на 1 января 2022 года в размере 40 808 734 036,20 руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Омской области - 0,00 руб.;

3) объем расходов на обслуживание государственного долга Омской области в 2019 году в сумме 2 196 094 269,99 руб., в том числе 783 937,19 руб. по дополнительному соглашению от 28 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 18 июня 2010 года № 01-01-06/06-212 о предоставлении бюджету Омской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) (далее - Соглашение), в 2020 году в сумме 2 045 735 370,00 руб., в том числе 783 937,19 руб. по Соглашению, и в 2021 году в сумме 2 548 537 313,00 руб., в том числе 783 937,19 руб. по Соглашению.

2. Утвердить:

1) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 15 к настоящему Закону;

2) источники финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 16 к настоящему Закону;

3) программу государственных внутренних заимствований Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 17 к настоящему Закону.

4) бюджетные ассигнования областного бюджета, направляемые на погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам и (или) уплату процентов за рассрочку в рамках дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Омской области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета, согласно приложению № 18 к настоящему Закону.

3. Новые заимствования в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов осуществляются в соответствии с программой государственных внутренних заимствований Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с учетом верхнего предела государственного внутреннего долга Омской области и направляются на покрытие дефицита областного бюджета и погашение государственных долговых обязательств Омской области.

4. Государственные гарантии Омской области в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов не предоставляются.

5. Внешние заимствования Омской областью в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов не осуществляются.

Статья 12. Особенности погашения кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета

В целях эффективности использования бюджетных средств установить, что главные распорядители средств областного бюджета осуществляют погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2019 года, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2019 год.

Статья 13. Авансирование расходных обязательств получателей средств областного бюджета

1. Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении договоров (государственных контрактов) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 100 процентов включительно суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2019 год, по договорам (государственным контрактам):

1) об оказании услуг связи;

2) о подписке на печатные издания и (или) об их приобретении;

3) об обучении на курсах повышения квалификации;

4) о приобретении горюче-смазочных материалов;

5) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом;

6) об оказании услуг по страхованию имущества и гражданской ответственности;

7) о приобретении технически сложного научного, учебного, медицинского, иного оборудования, медикаментов (по согласованию с главным распорядителем средств областного бюджета);

8) об оказании дорогостоящих видов медицинской помощи;

9) об оказании услуг по организации концертов, гастролей, выступлений творческих коллективов и исполнителей (по согласованию с главным распорядителем средств областного бюджета);

10) об оказании услуг по организации и проведению мероприятий международного, общероссийского или областного значения в области молодежной политики и оздоровления детей, физической культуры и спорта, образования и культуры (по согласованию с главными распорядителями средств областного бюджета);

11) о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение;

12) о профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании безработных граждан по направлению государственных учреждений службы занятости населения Омской области;

13) о размещении информации в печатных изданиях;

14) о проведении экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

15) об оказании услуг в области информационных технологий, в том числе приобретении неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, приобретении и обновлении справочно-информационных баз данных, по диагностике и техническому обслуживанию оргтехники;

16) об оказании услуг по ремонту, техническому обслуживанию автотранспорта, включая шиномонтажные работы;

17) об оказании услуг по организации и проведению мероприятий, направленных на развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей;

18) об участии в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях, фестивалях, в том числе об уплате взносов за участие в указанных мероприятиях;

19) связанным с размещением и обращением государственных ценных бумаг Омской области.

2. Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении договоров (государственных контрактов) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, за исключением договоров (государственных контрактов), предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, вправе предусматривать авансовые платежи:

1) по договорам (государственным контрактам), заключенным за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета областному бюджету, - до 40 процентов включительно сумм по договорам (государственным контрактам), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных получателю средств областного бюджета на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации;

2) по остальным договорам (государственным контрактам), заключенным за счет средств областного бюджета, - до 40 процентов включительно сумм по договорам (государственным контрактам), предусмотренным на текущий финансовый год, если иное не установлено законодательством.

3. Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении договоров (государственных контрактов) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи в любом размере:

1) по договорам (государственным контрактам), заключенным на сумму, не превышающую установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в рамках одного договора (государственного контракта), если иное не установлено законодательством;

2) по договорам (государственным контрактам), подлежащим оплате за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства Омской области.

Статья 14. Особенности обслуживания лицевых счетов получателей средств областного бюджета

Министерство финансов Омской области вправе принимать решения об осуществлении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета, на счете, открытом ему в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, с отражением указанных операций на лицевых счетах, открытых получателям средств областного бюджета в Министерстве финансов Омской области, в порядке, установленном Министерством финансов Омской области.

Статья 15. Использование остатков средств областного бюджета

1. Остатки средств областного бюджета на 1 января 2019 года на едином счете областного бюджета (за исключением остатков целевых средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) направляются на:

1) увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области в объеме неполного использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области 2018 года;

2) формирование в 2019 году Резервного фонда Омской области.

2. Не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки средств, полученных из областного бюджета муниципальными образованиями Омской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.

3. Не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки субсидий, предоставленных бюджетным и автономным учреждениям Омской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - государственное задание), подлежат возврату в доход областного бюджета в объеме, соответствующем недостигнутым показателям, характеризующим объем государственных услуг (работ), установленным государственным заданием, указанными учреждениями в срок до 1 апреля 2019 года.

Статья 16. Особенности перечисления субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям

Перечисление в 2019 году субсидий из областного бюджета, предоставленных в соответствии с частью 2 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям (далее - юридические лица) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, осуществляется на счет Министерства финансов Омской области, открытый в Отделении по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на котором отражаются операции со средствами юридических лиц, не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации участниками бюджетного процесса.

Операции по зачислению и списанию средств субсидий, указанных в абзаце первом настоящего пункта, отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в Министерстве финансов Омской области, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам юридических лиц, источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии, если иное не установлено федеральным законодательством.

Статья 17. Приостановление отдельных положений законов Омской области

Приостановить с 1 января по 31 декабря 2019 года действие:

абзаца первого статьи 17 Закона Омской области от 13 марта 1996 года № 46-ОЗ "О государственной молодежной политике на территории Омской области";

пункта 4 статьи 11, подпункта 4 пункта 1 статьи 34, статьи 47 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области.

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2019 года, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи.

2. При изменении объемов безвозмездных поступлений и получении бюджетных кредитов, а также при изменении в 2019 году сводной бюджетной росписи областного бюджета в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 3 настоящего Закона и отсутствии возможности отражения в областном бюджете указанных изменений в 2019 году настоящий Закон действует до 15 марта 2020 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков

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