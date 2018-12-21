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Опубликованы первые кадры нового хоррора от режиссера "Прочь"

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    21.12.2018, 17:10
Текст:   Генри Достоевский

Экс-комик Джордан Пил, отойдя от черно-белых гипно-настроек расизма, превалировавших в его дебютной нашумевшей ленте "Прочь", демонстрирует с помощью промо-материалов переход к новой цветовой гамме - красно-черной. Первые кадры хоррора публикует EW.

Важным сюжетообразующим элементом его будущей картины "Мы", судя по всему, станут ножницы - например, тому свидетельство постер и небольшой набор с пригласительным билетом.

Синопсис приблизительно следующий. Семейная пара (Люпита Нионго и Уинстон Дьюк) вместе с детьми отправляются в пляжный домик, чтобы отдохнуть там со своими друзьями (Элизабет Мосс и Тим Хейдекер). Но все меняется, когда на пороге возникают нежелательные гости.

Релиз фильма состоится 28 марта 2019 года.

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