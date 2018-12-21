Опубликованы первые кадры нового хоррора от режиссера "Прочь"

Экс-комик Джордан Пил, отойдя от черно-белых гипно-настроек расизма, превалировавших в его дебютной нашумевшей ленте "Прочь", демонстрирует с помощью промо-материалов переход к новой цветовой гамме - красно-черной. Первые кадры хоррора публикует EW.

The first look at Jordan Peele’s upcoming horror-thriller 'Us.’ 📷 Claudette Barius/Universal/@EW pic.twitter.com/tsjreaaNGA — Complex (@Complex) December 20, 2018

Важным сюжетообразующим элементом его будущей картины "Мы", судя по всему, станут ножницы - например, тому свидетельство постер и небольшой набор с пригласительным билетом.

Синопсис приблизительно следующий. Семейная пара (Люпита Нионго и Уинстон Дьюк) вместе с детьми отправляются в пляжный домик, чтобы отдохнуть там со своими друзьями (Элизабет Мосс и Тим Хейдекер). Но все меняется, когда на пороге возникают нежелательные гости.

Релиз фильма состоится 28 марта 2019 года.