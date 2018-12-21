Закон Оренбургской области от 20 декабря 2018 года № 1418/368-VI-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Законодательным Собранием области 19 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области (далее - Фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда - в сумме 27 484 727,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - в сумме 26 830 127,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 27 484 727,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 29 573 304,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 28 868 954,7 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 31 517 195,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 30 766 358,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 29 573 304,3 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 31 517 195,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Доходы бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Установить, что доходы бюджета Фонда формируются за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и прочих доходов, подлежащих зачислению в бюджет Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации:

на 2019 год - в суммах согласно приложению 4 к настоящему Закону;

плановый период 2020 и 2021 годов - в суммах согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета:

на 2019 год - согласно приложению 6 к настоящему Закону;

плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 6. Дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда

Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон:

перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов в пределах общего объема по целевой статье расходов в целях предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на возмещение затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами Оренбургской области лицам, застрахованным на территории Оренбургской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования, за счет средств субвенций, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования;

увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет отдельных видов неналоговых доходов, поступающих на формирование части нормированного страхового запаса в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон);

увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет средств остатков на счете по учету средств обязательного медицинского страхования бюджета Фонда на 1 января 2019 года, образовавшихся за счет неполного использования поступивших в 2018 году отдельных видов безвозмездных поступлений и неналоговых доходов, не подлежащих возврату в соответствии с бюджетным законодательством;

увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов бюджета Фонда в соответствии с целями предоставления межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет Фонда в случае и порядке, установленных пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций на 2019 год в размере одного процента от суммы средств, поступающих в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить, что размер средств нормированного страхового запаса Фонда на 2019 год не превышает 2 235 000,0 тыс. рублей (без учета средств для осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, и средств для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских( работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования).

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда используются:

1) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной на территории других субъектов Российской Федерации застрахованным на территории Оренбургской области лицам, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Оренбургской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Оренбургской области Ю.А.Берг

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