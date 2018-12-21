Полное собрание: ювелирный бренд Mercury открыл свой первый бутик

В здании отеля Метрополь в центре исторической Москвы открылся первый монобрендовый ювелирный бутик Mercury, где представлена полная, не имеющая аналогов в России, коллекция бренда. Интерьер бутика был создан в соответствии с архитектурной концепцией здания, построенном в начале прошлого века и ставшим одним из ярких образцов "московского модерна": придающие легкость пространству арочные окна и высокие потолки, декоративная отделка в технике золочения сусальными листами, обтянутая бархатом итальянская мебель и мраморные полы кремового оттенка, поддерживающие общую "золотую линию".



На гала-ужине в честь открытия присутствовали вице-президент Mercury и fashion-директор ЦУМа Алла Вербер, оперная звезда Хибла Герзмава, Мария Миронова и многие другие гостьи, дополнившие свои вечерние туалеты украшениями из коллекций Mercury. Специальными гостями вечера стали Вера Брежнева, писатель Александр Цыпкин, а также Иван Ургант, Дмитрий Хрусталев и Алла Михеева, представившие на двух сценах специальный выпуск программы "Вечерний Ургант", посвященный Mercury.