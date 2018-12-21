Прокуратура подала иск против авиакомпании "Победа"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура намерена обязать авиакомпанию "Победа" отменить платежный сбор в 25 евро, введенный за регистрацию авиапассажиров в зарубежных аэропортах.

Как сообщается на ведомственном сайте, прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте в ходе проверок, проведенных по сообщениям в интернете и по обращениям граждан, выявлены неправомерные требования со стороны авиакомпании к пассажирам.

Так, было установлено, что правилами перевозки пассажиров и багажа для пассажиров установлен сбор в размере 25 евро за регистрацию на авиарейсы в зарубежных аэропортах.

Для исправления ситуации и с целью устранения выявленного нарушения прокуратурой направлено в Щербинский районный суд исковое заявление. В иске говорится о необходимости признания незаконным указанного требования авиаперевозчика. Прокуратура также просит суд обязать представителей "Победы" исключить этот денежный сбор из внутренних правил авиакомпании. В настоящее время платеж в 25 евро за регистрацию в аэропортах иностранных государств внесен в правила, размещенные на сайте авиакомпании.