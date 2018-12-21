Лидеры Западной конференции КХЛ проиграли свои матчи

В четверг состоялся ряд матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, некоторые из которых удивили результатами. Прежде всего, обратили на себя внимание неудачи лидеров Западной конференции - СКА и ЦСКА.

Столичные армейцы играли на выезде с финским "Йокеритом" и уступили 1:4. При этом навязать соперникам борьбу они смогли лишь в первом периоде, когда на гол Джеффа Плэтта ответил точным броском Михаил Григоренко.

Однако еще до первого перерыва хозяева вновь вышли вперед благодаря шайбе Кристиана Весалайнена. Во второй 20-минутке Никлас Йенсен закрепил преимущество "шутов", а точку в матче на последних минутах встречи поставил Йон Норман, поразив пустые ворота.

Несмотря на поражение, ЦСКА с 66-ю баллами по-прежнему возглавляет турнирную таблицу на Западе, а СКА с отставанием в четыре очка идет вторым. "Йокерит" же набрал 55 баллов.

СКА, в свою очередь, также потерпел неудачу, причем на родном льду. Подопечные Ильи Воробьева не справились с рижским "Динамо", ведя после первого периода 2:1, но в итоге уступив в овертайме 2:3. Героем встречи стал шведский форвард гостей Линус Виделль - именно он сравнял счет во втором периоде, а затем нанес решающий бросок в дополнительное время. Рижане, таким образом, прервали шестиматчевую победную серию петербуржцев.

Из других результатов стоит отметить волевую домашнюю победу "Спартака" над "Салаватом Юлаевым". Уфимцы открыли счет в середине встречи стараниями Захара Арзамасцева, однако Максим Цыплаков в заключительном игровом отрезке восстановил равновесие. Счет 1:1 сохранился до истечения основного времени встречи, овертайм победителя также не выявил, а в серии буллитов точнее оказались хозяева - победный бросок на счету Артема Федорова.

Один из лидеров Востока "Авангард" на льду в Балашихе одержал крупную победу над "Северсталью" - 7:3. При этом основные события развернулись в третьем периоде, к которому команды подошли при счете 2:2. За 13 минут зрители увидели в общей сложности шесть шайб, пять из которых забросили хозяева.

Столичное "Динамо" одержало третью победу подряд - в гостях подопечные Владимира Крикунова не без труда обыграли китайский "Куньлунь". Проигрывая 0:2 после первого периода, "бело-голубые" во второй 20-минуте забросили три шайбы и в итоге выиграли 3:2.