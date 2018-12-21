Московский регион в выходные завалит снегом

В выходные погоду в столичном регионе будет определять влажный циклон. Поэтому, как сообщает Гидрометцентр России, москвичам придется пережить снегопады и метели.

21 декабря погода в Москве и области в основном облачная, пройдет небольшой снег. Температура днем в Москве -5... -7, по области -5... -10 градусов. Ветер юго-восточный, на дорогах скользко.

В субботу, 22 декабря, снег будет уже более интенсивным. Температура начнет повышаться. Ночью в Москве -7... -9 градусов, по области -7... -12 градусов, днем в Москве -2... -4 градуса, по области -2... -7 градусов. Ветер по-прежнему будет дуть с юго-запада, на дорогах местами гололедица.

В воскресенье, 23 декабря, когда циклон будет проходить южнее Москвы и направится в Поволжье, снег продолжит идти. При усилении ветра до 12-17 м/с возможна метель. Температура еще подрастет и составит в течение суток в Москве -2... -4, а по области -2... -7 градусов. В начале следующей недели температура опять начнет понижаться.