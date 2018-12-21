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21.12.2018 10:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Москвой задержана банда, угонявшая элитные авто

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области задержана организованная группа, промышлявшая кражами элитных автомобилей.

Фото: Предоставлено Следственным комитетом РФ
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Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, полицейским удалось задержать четверых мужчин в возрасте от 29 до 38 лет. Причем один из них находился в федеральном розыске за подобные преступления.

Около их домов нашли два угнанных автомобиля и вещи их хозяев. Обнаружены также и гаджеты, перехватывающие сигналы с брелоков.В полиции уверены, что мужчинам удалось похитить с парковок 7 машин, которые в общей сложности стоят более 20 миллионов рублей.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело. С двоих взяли подписку о невыезде, остальных суд взял под стражу на время расследования.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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