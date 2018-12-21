Новости

В Подмосковье в сауне расстреляли двух посетителей 18:32
Новый бюджет Союзного государства сформирован с профицитом 18:30
На фрегате "Адмирал Касатонов" начались заводские испытания 18:22
В Роскосмосе рассказали, когда сгорит Земля и погибнет галактика 18:03
Парламентарии России и Беларуси обсудят отмену роуминга между странами 18:00
Пробки в Москве достигли 9 баллов 17:58
В Воркуте автобусы с шахтерами застряли в снежном плену 17:58
СМИ: Россия выслала шведского атташе по культуре 17:40
Карты "Тройка" в новом дизайне выпустили к открытию павильона МЦД 17:37
Полиция Австрии: Стрельба в центре Вены - криминал, а не теракт 17:35
В Петербурге скончался меценат Игорь Минаков 17:31
Умер исполнитель роли Джейсона Вурхиза в фильме "Пятница, 13-е" 17:30
Петербуржцам покажут ледяные "Алые паруса" 17:27
МИД РФ назвал убийством смерть россиянина в украинской тюрьме 17:23
Кокорину и Мамаеву поменяли статью на более тяжкую 17:13
Опубликованы первые кадры нового хоррора от режиссера "Прочь" 17:10
Mitsubishi провела ребрендинг и рассказала о результатах продаж в РФ 17:10
Эрдоган отложил наступление на северо-восточную Сирию 17:09
Лукашенко назначил генсеком ОДКБ белорусского генерала 17:04
В Курске пройдет "Финал четырех" женского Кубка РФ по баскетболу 17:02
Появилась игра по мотивам творчества Дэвида Линча 16:50
Минская епархия признала новую православную церковь Украины раскольнической 16:45
Эксперт оценил предложение МВД разрешить полицейским вскрывать автомобили 16:40
Один человек погиб в результате стрельбы в Вене 16:36
Скандальную звезду "Уральских пельменей" ограбили в центре Москвы 16:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать подделку в онлайн-магазине
Как распознать подделку в онлайн-магазине
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
21.12.2018 17:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пробки в Москве достигли 9 баллов

Текст: Сергей Бабкин

В Москве в пятницу вечером загруженность дорог выросла до 9 баллов из 10 по "Яндексу".

Фото: Depositphotos.com
Пик предновогодних пробок выпадет на 26 декабря

Практически полностью остановилось движение по Бульварному и Садовому кольцам. На южном участке ТТК местами есть свободные сегменты, но в целом ситуация такая же тяжелая, как и в центре. Проблем на вылетных магистралях заметно меньше. Можно выделить разве что пробку на Кутузовском проспекте в районе метро "Славянский бульвар".

Что касается МКАД, то здесь особенно тяжело приходится тем, кто оказался на севере. Традиционно стоит сектор в районе Химок.

По оценкам "Яндекса", в ближайший час загрузка магистралей снизится на один балл, гораздо свободнее станет после 20:00.

Экономика Транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ назвал убийством смерть россиянина в украинской тюрьме
В разбившемся в ДРК самолете Ан-26 могли быть россияне
Росгвардия обратилась в суд из-за материала в СМИ о закупках продуктов
В Кремле обещали защиту попавшим под санкции США российским СМИ
Кокорину и Мамаеву поменяли статью на более тяжкую