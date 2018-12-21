Пробки в Москве достигли 9 баллов

В Москве в пятницу вечером загруженность дорог выросла до 9 баллов из 10 по "Яндексу".

Практически полностью остановилось движение по Бульварному и Садовому кольцам. На южном участке ТТК местами есть свободные сегменты, но в целом ситуация такая же тяжелая, как и в центре. Проблем на вылетных магистралях заметно меньше. Можно выделить разве что пробку на Кутузовском проспекте в районе метро "Славянский бульвар".

Что касается МКАД, то здесь особенно тяжело приходится тем, кто оказался на севере. Традиционно стоит сектор в районе Химок.

По оценкам "Яндекса", в ближайший час загрузка магистралей снизится на один балл, гораздо свободнее станет после 20:00.