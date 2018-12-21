В московском метро избили защитившего девушку полицейского

В метро Москвы двое мужчин избили полицейского, который заступился за девушку.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, инцидент произошел в ночь на 19 декабря на станции "Таганская". Полицейский заметил правонарушение и попытался задержать парней, но они оказали сопротивление. Пьяные сильно избили сотрудника МВД. К счастью, жизни полицейского ничто не угрожает.

Нападавшие задержаны. Против них возбудили уголовное дело по 318 статье УК РФ - "Применение насилия в отношении представителя власти". На допросе они во всем признались. Суд скоро изберет им меру пресечения, следствие настаивает на аресте.