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21.12.2018 15:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В московском метро избили защитившего девушку полицейского

Текст: Сергей Бабкин

В метро Москвы двое мужчин избили полицейского, который заступился за девушку.
СК опубликовал видео продажи девственности в Москве

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, инцидент произошел в ночь на 19 декабря на станции "Таганская". Полицейский заметил правонарушение и попытался задержать парней, но они оказали сопротивление. Пьяные сильно избили сотрудника МВД. К счастью, жизни полицейского ничто не угрожает.

Нападавшие задержаны. Против них возбудили уголовное дело по 318 статье УК РФ - "Применение насилия в отношении представителя власти". На допросе они во всем признались. Суд скоро изберет им меру пресечения, следствие настаивает на аресте.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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