Китаец вплавь добрался из Хэйхэ в Благовещенск и попал в суд

Суд города Благовещенска назначил штраф в 40 тысяч рублей гражданину КНР, который в сентябре нелегально пересек китайско-российскую границу. Из Хэйхэ он добирался по Амуру вплавь.

"Пловца" без документов в тот же вечер задержали российские пограничники. Он сказал им, что хочет найти работу в России.

В суде китаец свою вину не признал и отказался от дачи показаний.

"Его вина в совершении преступления подтверждена исследованными в судебном заседании доказательствами", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

С 1 сентября по 10 декабря текущего года иностранец содержался под стражей. Поэтому на основании части 5 статьи 72 УК РФ от уплаты штрафа его освободили.

Справка "РГ"



Часть 5 статьи 72 УК РФ: "При назначении осужденному, содержавшемуся под стражей до судебного разбирательства, в качестве основного вида наказания штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью освобождает его от отбывания этого наказания".