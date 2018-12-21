Матвиенко: Полномочия сенатора от Приморья Горячевой переподтверждены

Светлана Горячева продолжит исполнять обязанности представителя в Совете Федерации от исполнительной власти Приморского края. Об этом объявила сегодня на пленарном заседании палаты спикер Валентина Матвиенко.

"Полномочия Светланы Петровны Горячевой переподтверждены", - сказала она. "Мы очень рады, что вы остались в нашей команде, - продолжила глава Совфеда, обращаясь к сенатору, - поздравляем с успешными выборами в Приморском крае, в которых вы принимали активное участие как кандидат в сенаторы. Вы у нас такой неформальный боец, губернатору и вам успехов".

Напомним, повторные выборы губернатора Приморского края состоялись 16 декабря. В первом туре победил врио главы региона Олег Кожемяко с результатом 61,88%. Накануне новый руководитель края официально вступил в должность и, в соответствии с законом, направил в Совет Федерации данные на представителя исполнительной власти региона.

Помимо Горячевой, в число претендентов на сенаторское кресло входили известный спортсмен, призер Олимпийских игр 2012 года, многократный чемпион мира и Европы по гребле Иван Штыль, и депутат Законодательного собрания Приморского края Юлия Толмачева, представляющая в депутатском корпусе региона "Партию пенсионеров". Сам Олег Кожемяко, еще до подведения предварительных итогов голосования, заявил, что в случае победы оставит этот пост за действующим сенатором.