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21.12.2018 10:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Матвиенко: Полномочия сенатора от Приморья Горячевой переподтверждены

Текст: Галина Мисливская

Светлана Горячева продолжит исполнять обязанности представителя в Совете Федерации от исполнительной власти Приморского края. Об этом объявила сегодня на пленарном заседании палаты спикер Валентина Матвиенко.

"Полномочия Светланы Петровны Горячевой переподтверждены", - сказала она. "Мы очень рады, что вы остались в нашей команде, - продолжила глава Совфеда, обращаясь к сенатору, - поздравляем с успешными выборами в Приморском крае, в которых вы принимали активное участие как кандидат в сенаторы. Вы у нас такой неформальный боец, губернатору и вам успехов".

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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Напомним, повторные выборы губернатора Приморского края состоялись 16 декабря. В первом туре победил врио главы региона Олег Кожемяко с результатом 61,88%. Накануне новый руководитель края официально вступил в должность и, в соответствии с законом, направил в Совет Федерации данные на представителя исполнительной власти региона. 

Помимо Горячевой, в число претендентов на сенаторское кресло входили известный спортсмен, призер Олимпийских игр 2012 года, многократный чемпион мира и Европы по гребле Иван Штыль, и депутат Законодательного собрания Приморского края Юлия Толмачева, представляющая в депутатском корпусе региона "Партию пенсионеров". Сам Олег Кожемяко, еще до подведения предварительных итогов голосования, заявил, что в случае победы оставит этот пост за действующим сенатором.

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