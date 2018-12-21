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21.12.2018 10:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура проверит пропажу трех арестованных белух в Приморье

Текст: Ольга Журман

Природоохранная прокуратура Владивостока начала проверку сообщения о пропаже трех незаконно выловленных белух, содержавшихся вместе с десятками других в бухте Средняя в Приморье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющую обязанности владивостокского межрайонного природоохранного прокурора Зарину Сохиеву.

В СУ СК по Приморскому краю подтвердили, что в бухте осталось 87 белух из 90, содержавшихся там ранее. Есть предположение, что животные "сбежали", но экологи слабо в это верят.

СК возбудил дело о незаконном вылове косаток и белух в Приморье

"К нам поступили два обращения граждан по этому поводу, проводится проверка", - сказала Сохиева.

Как известно, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно о ситуации с содержанием белух и косаток в бухте Средняя в Приморье, предназначенных для продажи в китайские океанариумы. Он назвал ее "вопиющей", выразил сожаление в том, что законодательно подобный вылов никак не запрещен, и объявил, что Кремль намерен просить губернатора Приморского края Олега Кожемяко решить эту проблему.

Также известная актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон сообщила на странице своего фонда, что попросила российские власти запретить отлов косаток и белух для продажи в Китай.

Между тем экологи уже обратились к командованию Тихоокеанского флота с просьбой о привлечении судов ТОФ к выпуску незаконно выловленных косаток и получили добро.

О том, что готовится незаконная продажа в Китай 13 краснокнижных косаток сообщили в Greenpeace России. После того как владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения содержания краснокнижных косаток и белух, было возбуждено дело по статье "незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".

По данным регионального главка СК, 11 косаток являются детенышами и относятся к транзитному подвиду, внесенному в Красную книгу Камчатского края. Также установлено, что 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них младше года, сообщал СК.

Чтобы морских животных не вывезли, Ленинский суд Владивостока наложил на них арест в качестве обеспечительной меры.

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