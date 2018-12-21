В Бурятии пожилая женщина насмерть замерзла у социального центра

На территории комплексного центра социального обслуживания населения "Доверие" насмерть замерзла пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения республики Бурятия.

По факту трагедии проводят служебное расследование.

Как выяснилось, около часа ночи женщина через запасной выход вышла из здания покурить. Эта дверь находилась у пожарной лестницы. Как полагается по технике безопасности, она не была закрыта на замок. Пока неизвестно, почему погибшая не смогла вернуться обратно, а также зачем воспользовалась "черным ходом", а не главным выходом, ведущим в курилку.

Сотрудники охраны вовремя предотвратить несчастный случай не смогли. Несмотря на свои должностные обязанности, они не провели обход здания и не следили за камерами видеонаблюдения.

"Должностные лица, причастные к происшествию, охранным предприятием уволены", - отмечают в министерстве соцзащиты.