В Сахалинской области жители 44 домов остались без воды из-за оползня

В городе Александровске-Сахалинском накануне вечером оползень повредил участок водопровода и оставил без воды 44 дома, в которых проживают 627 человек.

В пресс-службе правительства Сахалинской области сообщают, что ситуация должна быть исправлена оперативно. Средства на восстановительные работы выделены из резервного фонда. В ближайшие дни заменят 500 метров поврежденного водопровода.

Пока воду местным жителям доставляют на автоцистернах. Рассматривается вариант прокладки временного водовода к домам.

Теплоснабжение не нарушено.