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21.12.2018 06:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Во Владивостоке появилась программа очистки бухты Золотой Рог

Текст: Анна Бондаренко

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с коллегами из российских научных институтов разработали программу ликвидации накопленного экологического ущерба бухты Золотой Рог во Владивостоке.

Как сообщает пресс-служба вуза, специалисты работали над проектом два года. Заказчиком работ выступил Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды, а главным исполнителем - Инженерная школа ДВФУ.

По словам научного руководителя коллектива разработчиков, замдиректора Инженерной школы Валерия Петухова, предлагается очистить акваторию, прекратить сброс загрязняющих стоков и вести мониторинг состояния бухты.

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По мнению ученых, главными объектами накопленного экологического вреда являются затопленные плавсредства, крупногабаритный мусор из строительных конструкций, донные отложения. Разработан рассчитанный на пять лет план извлечения и утилизации этих объектов.

- Главное в этой программе - физическое очищение акватории, - уверен Петухов. - Но она также предусматривает поэтапное прекращение текущего загрязнения Золотого Рога канализационными стоками, мусором и нефтепродуктами из реки Объяснения, сбросами прибрежных предприятий.

Ученые надеются, что в конце 2019 года наконец-то в полную силу заработают очистные сооружения, и неочищенные стоки прекратят попадать в море, в этом случае самоочищение бухты произойдет за 5-7 лет.

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Бухта Золотой Рог является федеральным объектом, и для ее очистки требуются средства федерального бюджета. Сейчас эксперты оформляют реестр объектов накопленного экологического вреда, чтобы администрация Приморского края смогла направить его для включения в общероссийские списки. В этом случае, средства на проведение очистных работ могут поступить уже в 2020 году.

Петухов подчеркнул, что вопрос находится на личном контроле полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Кроме того, ужесточить контроль за загрязнением бухты Золотой Рог потребовал недавно побывавший во Владивостоке министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

- Нам предстоит поработать, в первую очередь, над культурой тех, кто участвует в загрязнении этой бухты для того, чтобы они четко понимали, что нельзя так дальше вести себя, - сказал он.

Справка "РГ"

В бухту Золотой Рог во Владивостоке ежегодно сбрасывают 14,2 кубических метра сточных вод, из них 9,4 миллиона - без очистки. Бухта разделяет микрорайоны города, на ее берегах располагаются военный причал Тихоокеанского флота, причалы морского торгового и рыбного портов, несколько прогулочных набережных и морской вокзал. Это зона активного судоходства, где проходят пути, в том числе, танкеров с нефтью. Несмотря на то, что к 2012 году были построены очистные сооружения, сброс сточных вод в бухту продолжается, пока очищается около 85 процентов всех городских канализационных стоков.

Общество Наука Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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