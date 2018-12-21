2018 год стал значимым не только для адвокатуры Башкортостана, но и для российской адвокатуры в целом. В первую очередь стоит упомянуть Концепцию регулирования рынка профессиональной юридической помощи, разработанную Министерством юстиции России. В юридическом сообществе уже не раз поднималась тема рациональности принятия данного документа и введения его в действие. О том, что удалось достичь Адвокатской палате Башкортостана и о планах сообщества на следующий год, рассказал ее президент Булат Гумерович Юмадилов:

- Адвокатское сообщество республики принимало активное участие в обсуждении положений проекта Концепции на расширенных заседаниях совета палаты с участием руководителей адвокатских образований. Затем процесс шел на "круглых столах" с участием представителей судейского и юридического сообщества, общественных организаций и государственных органов. Реформирование той или иной сферы жизнедеятельности всегда предполагает наличие большого количества мнений, но можно с уверенностью заявить о единодушном осознании ориентирования Концепции главным образом на граждан, обеспечении их квалифицированной юридической помощью.

К слову, Министерство юстиции, которое является автором данного документа, при осуществлении своей деятельности непосредственно взаимодействует с адвокатским сообществом и прекрасно осознает саму суть данного института гражданского общества, его возможности и способности. И, соответственно, видит целесообразным объединение профессиональных юристов на базе существующей адвокатуры. При этом стоит подчеркнуть, что в нашей стране давно и успешно существует адвокатская монополия на представительство в суде в уголовном процессе, которая наглядно демонстрирует возможность и способность исключительно представителей корпорации на должном уровне обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан, способствовать их восстановлению.

Со своей стороны адвокатура также озабочена постоянным повышением профессионального уровня знаний представителей сообщества. Адвокатская палата республики в данном направлении прибегает не только к традиционным формам обучения на базе вузов и центров повышения квалификации, но и активно внедряет проведение тренингов на различные тематики. Следует отметить, что темы тренингов сопряжены как с процессуальными основами деятельности, примером чему может служить прошедший недавно тренинг по работе с жалобами в Европейский суд по правам человека, так и с совершенствованием профессиональных качеств адвоката. Примером является тренинг по ораторскому искусству. Основой для проведения обучающих семинаров служат и последние изменения в законодательстве. Палата стремится наделить адвокатов не только знанием, но и пониманием данных изменений. Именно поэтому в текущем году были организованы обучающие семинары по институту присяжных заседателей, по изменениям в части апелляционного судопроизводства.

Уходящий год ознаменован для российской адвокатуры и большим прорывом в разрешении проблемы по повышению оплаты труда адвокатов, участвующих по назначению, размер которой оставался неизменным с 2014 года. Активное участие адвокатов в рабочих совещаниях государственных органов и "круглых столах" по обсуждению данного вопроса, направление коллективного обращения адвокатов президенту России о повышении оплаты труда по назначению показали единство профессионального сообщества, нацеленного на положительный исход разрешения проблемы.

Признавая готовность государства разрешить сложившуюся проблему в данной сфере, адвокатское сообщество также взяло на себя ответственность на установление иного, более четкого порядка участия адвокатов по назначению. Вследствие этого в регионах повсеместно внедряется электронная система распределения дел между адвокатами по назначению. Адвокатская палата республики взяла на вооружение компьютерную программу, которая позволит равномерно и справедливо распределить нагрузку на адвокатов, это будет способствовать обеспечению надлежащего качества уголовной защиты в делах. В настоящее время система автоматизированного распределения дел по назначению введена в тестовом режиме на территории Кировского и Демского районов Уфы, а в ближайшее время планируется внедрить ее на территории всей республики.

Уходящий год также отметился и событиями в политической сфере, что коснулось и адвокатуры. Во-первых, адвокаты республики традиционно осуществляли правовое сопровождение выборов президента России и депутатов Госсобрания - Курултая РБ, поддерживая их законность и прозрачность, соблюдение прав и законных интересов не только избирателей, но и кандидатов. И продолжат делать это впредь. Во-вторых, хочу с гордостью отметить, что три наших адвоката были избраны депутатами, два из которых - Госсобрания РБ, один - горсовета Уфы. И этот факт знаменует собой особый вклад в развитие правовой системы государства. Именно адвокат прекрасно знаком с реалиями российского закона, сталкиваясь с ними ежедневно при осуществлении своей профессиональной деятельности, и как никто другой осведомлен о существующих пробелах законодательства.

Все наши усилия направлены на поддержание эффективного развития, в совокупности с завоеванным престижем и авторитетом, адвокатской корпорации республики, не только на региональном, но и на федеральном уровнях.