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21.12.2018 11:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кемеровские депутаты утвердили второе официальное название региона

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Наименование "Кемеровская область" признано равнозначным наименованиям "Кузбасс" и "Кемеровская область - Кузбасс". Соответствующие поправки в Устав региона приняли сегодня депутаты областного Совета народных депутатов.

Фото: Александр Ивасенко / РГ
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Законодательно закрепить за областью второе название еще в октябре 2018-го предложил губернатор Сергей Цивилев. Ведь на неофициальном уровне более популярным, укоренившимся и часто употребительным остается слово "Кузбасс" (сокращенное от "Кузнецкий угольный бассейн").

- Принятию закона предшествовала большая работа по изучению общественного мнения, - рассказали "РГ" в пресс-службе облсовета. - В опросе на сайте главы региона приняли участие 70 684 человека, и 91 процент высказались за инициативу главы региона.

Кроме того, в облсовет поступило свыше 2600 коллективных письменных обращений от промышленных предприятий, учреждений социальной сферы, общественных организаций и так далее. Изменения в Устав Кемеровской области вступят в силу после того, как будут внесены изменения в Конституцию страны. Обращение на этот счет к президенту кузбасские депутаты подготовят. А что касается финансовой стороны вопроса, то, как уверяют в областном парламенте, переименование региона не повлечет дополнительных затрат.

Справка "РГ"

Кемеровская область как самостоятельное административно-территориальное образование была выделена из Новосибирской области Указом Президиума Верховного Совета СССР 26 января 1943 года. Она совпадает с большей частью территории Кузнецкого угольного бассейна, границы и запасы которого впервые были определены и описаны еще в 1842 году известным русским ученым и геологом Петром Чихачевым.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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