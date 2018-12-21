В Новосибирске продолжили восстанавливать промплощадки

Новости

В московском метро избили защитившего девушку полицейского 15:50
Суд оставил под арестом главу Свердловской железной дороги 15:42
"Ангарский маньяк" обжаловал приговор 15:37
Комедию "Один дома" с Калкином ждет перезапуск 15:35
На Урале проверят информацию о девочке с полисом-двойником 15:31
Медведев: Вклад ВЭБ в совокупный объем инвестиций должен достигать 6% в год 15:30
Главного архитектора Москвы пригласили в Comedy Club 15:27
В Китае приговорили к смерти за коррупцию главу Банка Внутренней Монголии 15:26
Немецкая гонщица Флерш: Моя цель - победить в "Формуле-1" 15:23
Дмитрия Пристанскова освободили от должности главы Росимущества 15:18
Саратовца осудили за ненависть к женщинам 15:14
Для жителей юго-востока Украины упростят получение гражданства РФ 15:00
ФСБ передало в музей Крыма коллекцию стоимостью два миллиона долларов 14:53
В Петербурге умерла автор пьесы "Фантазии Фарятьева" Алла Соколова 14:47
В МВД назвали число нелегальных мигрантов в России 14:46
Астрономы показали фото ледяного кратера Королева на Марсе 14:45
В Махачкале обнаружен мертвым советник премьер-министра Дагестана 14:44
Совет Федерации завершил осеннюю сессию 14:41
В Волгоградской области крупнейшую свалку начали очищать от отходов 14:36
В аэропорту Симферополь из-за тумана задержаны более десяти рейсов 14:30
В Москве и Санкт-Петербурге пройдет выставка-ретроспектива La Perla 14:30
Захвативший заложника житель Астрахани получил восемь лет колонии 14:27
Бондарев: Войска США больше мешали, чем помогали в Сирии 14:21
В уральской больнице объяснили, почему оставили пациента на полу 14:18
Роспатент зарегистрирует товарный знак "Ждун" 14:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать подделку в онлайн-магазине
Как распознать подделку в онлайн-магазине
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
21.12.2018 13:38
Проект: В регионах

В Новосибирске продолжили восстанавливать промплощадки

По поручению мэра Анатолия Локтя в Новосибирске продолжается работа по восстановлению промышленных площадок крупнейших предприятий города. На территории одной из них - завода "Сибтекстильмаш" - сегодня создается индустриальный парк.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска совместно с информационным агентством ТАСС организовали пресс-тур, посвященный вопросам реанимации площадки завода "Сибтекстильмаш" - в прошлом промышленного гиганта.

"У этого предприятия огромная территория, некогда здесь работали десятки тысяч человек, но современным производствам не нужны такие площади, и возрождать завод в старом формате не имеет смысла. Сейчас будущее - за индустриальными парками, - отметил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько. - По заданию мэра Анатолия Локтя в городе ведется работа по созданию таких парков. Здесь, на "Сибтекстильмаше", очень удачный опыт восстановления промышленной площадки именно в этом формате. Часть территории занимает завод "Труд", который производит горнообогатительное оборудование, на оставшейся площади расположились предприятия "Курганприбор", "Радио и микроэлектроника".

По словам директора по развитию АО "Радио и микроэлектроника" ("РиМ") Виктора Горбунова, сегодня предприятие является лидером по выпуску интеллектуальных систем приборов учета. На рынке они уже более 25 лет. "Каждый новосибирец пользуется нашими разработками. В частности, наше оборудование применялось при создании системы оплаты картами в метро, установке терминалов в общественном транспорте для проезда по "Единой транспортной карте", сейчас основная продукция - интеллектуальные приборы учета электроэнергии", - отметил Виктор Горбунов.

"Отрадно, что возрождаются именно наукоемкие производства, мы всячески поддерживаем их. Это новые рабочие места и база для развития программы "Цифровая экономика", которой сегодня уделяется огромное внимание на государственном уровне. "РиМ" как раз создает интеллектуальные системы учета, датчики, которые необходимы для реализации этой программы. Кроме того, такие предприятия - основа и нашей городской программы "Умный город". Предприятие много лет работает на площадке завода "Экран" и теперь расширяется на площадке "Сибтекстильмаша", - резюмировал Александр Люлько.

Помимо "Сибтекстильмаша", в Новосибирске есть и другие хорошие примеры создания индустриальных парков - на базе патронного завода работает индустриальный парк "Новосиб", ведется работа и по территории "Сибсельмаша".

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-центром мэрии Новосибирска

Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле обещали защиту попавшим под санкции США российским СМИ
Китай согласовал последний вывозной рейс туристов РФ с Хайнаня
В МВД предложили разрешить полицейским вскрывать автомобили
ЦБ отозвал лицензии у двух российских банков
Ракета с военным спутником успешно стартовала с Байконура