В Новосибирске продолжили восстанавливать промплощадки

По поручению мэра Анатолия Локтя в Новосибирске продолжается работа по восстановлению промышленных площадок крупнейших предприятий города. На территории одной из них - завода "Сибтекстильмаш" - сегодня создается индустриальный парк.

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска совместно с информационным агентством ТАСС организовали пресс-тур, посвященный вопросам реанимации площадки завода "Сибтекстильмаш" - в прошлом промышленного гиганта.

"У этого предприятия огромная территория, некогда здесь работали десятки тысяч человек, но современным производствам не нужны такие площади, и возрождать завод в старом формате не имеет смысла. Сейчас будущее - за индустриальными парками, - отметил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько. - По заданию мэра Анатолия Локтя в городе ведется работа по созданию таких парков. Здесь, на "Сибтекстильмаше", очень удачный опыт восстановления промышленной площадки именно в этом формате. Часть территории занимает завод "Труд", который производит горнообогатительное оборудование, на оставшейся площади расположились предприятия "Курганприбор", "Радио и микроэлектроника".

По словам директора по развитию АО "Радио и микроэлектроника" ("РиМ") Виктора Горбунова, сегодня предприятие является лидером по выпуску интеллектуальных систем приборов учета. На рынке они уже более 25 лет. "Каждый новосибирец пользуется нашими разработками. В частности, наше оборудование применялось при создании системы оплаты картами в метро, установке терминалов в общественном транспорте для проезда по "Единой транспортной карте", сейчас основная продукция - интеллектуальные приборы учета электроэнергии", - отметил Виктор Горбунов.

"Отрадно, что возрождаются именно наукоемкие производства, мы всячески поддерживаем их. Это новые рабочие места и база для развития программы "Цифровая экономика", которой сегодня уделяется огромное внимание на государственном уровне. "РиМ" как раз создает интеллектуальные системы учета, датчики, которые необходимы для реализации этой программы. Кроме того, такие предприятия - основа и нашей городской программы "Умный город". Предприятие много лет работает на площадке завода "Экран" и теперь расширяется на площадке "Сибтекстильмаша", - резюмировал Александр Люлько.

Помимо "Сибтекстильмаша", в Новосибирске есть и другие хорошие примеры создания индустриальных парков - на базе патронного завода работает индустриальный парк "Новосиб", ведется работа и по территории "Сибсельмаша".

Пресс-релиз предоставлен пресс-центром мэрии Новосибирска