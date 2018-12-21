В Сибири возбуждено уголовное дело по факту обрушения в школе

После обрушения стены в одной из школ Купинского района Новосибирской области возбуждено уголовное дело. Как уточнили в региональном Следственном управлении СКР, речь идет о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Стена и часть перекрытия рухнули 21 ноября в школе поселка Чаинка, после чего следователями была организована проверка, результатом которой и стало уголовное дело. Инцидент произошел около 17 часов по местному времени, в это время работники одной из ремонтно-строительных организаций производили в здании замену деревянных окон на пластиковые.

Вероятнее всего, эти работы и стали причиной падения внешней стены и части плит перекрытий между первым и вторым этажом. Никто из рабочих, учеников и сотрудников школы не пострадал - обрушение случилось во внеурочное время. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и собрать необходимые доказательства.